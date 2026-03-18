La incógnita detrás del nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz tras conquistar el Open de Australia

Celia Pérez 18 MAR 2026 - 12:05h.

Ha aprovechado su estancia en California

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Más de un mes después de conquistar el Open de Australia, Carlos Alcaraz ha decidido tatuarse su último título y completar así los éxitos que tiene tatuado en sus extremidades. Esta vez ha aprovechado su estancia en California durante la disputa del Masters 1.000 de Indian Wells y que recuerda su reciente éxito en el Abierto de Australia.

A sus 22 años, el murciano apunta a haber elegido el animal más característico del continente oceánico, el canguro, para la última impresión de tinta en su cuerpo y la parte delantera inferior de su pierna izquierda es el lugar escogido según las imágenes que comienzan a circular en redes sociales.

Esa localización hace que el dibujo apenas sea visible durante sus partidos al ser tapado por el calcetín, pero al jugador, en un post colgado en su cuenta de Instagram, se le ve en una camilla mientras Joaquín Ganga, amigo personal, también vecino de El Palmar y que es su tatuador personal, realiza su trabajo sobre su piel. Este artista del 'tattoo' tiene estudio en Los Ángeles, además de en su localidad natal, y le hizo hueco en su cargada agenda a Carlos aprovechando que estaba en la zona.

El nuevo tatuaje se une a los ya que tenía y que empiezan a ser unos cuantos. Así, figuran el de su primer título en el major estadounidense -la fecha 11-09-2021 en la parte posterior del brazo izquierdo- y también cuando se estrenó como campeón en Roland Garros -la Torre Eiffel y la fecha 09-06-2024 en la pierna izquierda por encima del tobillo- y en Wimbledon -una fresa con el 16-07-2023 en el tobillo derecho-.

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Igualmente se tatuó en el reverso de su brazo izquierdo la estatua de la libertad y el puente de Brooklyn por su segundo US Open y, bastante tiempo antes, las tres C en alusión a la frase que acuñó su abuelo paterno al darle un consejo infalible para manejarse tanto en la vida como en el tenis -cabeza, corazón y cojones-. Esa impresión parece en su antebrazo izquierdo.