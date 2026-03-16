Aryna Sabalenka se parte de la risa al contar cómo va a celebrar el título de Indian Wells

Celia Pérez 16 MAR 2026 - 10:48h.

La bielorrusa remontó a Rybakina y conquistó Indian Wells

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Aryna Sabalenka conquistó este domingo Indian Wells. La bielorrusa se impuso a Elena Rybakina en un sufrido duelo en el que tuvo que remontar el primer set y salvar una pelota de partido para superar por 3-6, 6-3 y 7-6(6) a su rival. Más allá de sus logros deportivos, la actual número 1 siempre acapara todos los focos allá por donde va por su espontaneidad y bromas. Y tras conquistar un nuevo título, ha vuelto a hacerlo.

Tras alzarse con el trofeo, Sabalenka compareció ante los medios de comunicación haciendo gala una vez más de su buen talante y actitud. Entre risas, contó cómo piensa celebrar el título de Indian Wells. "Yo diría que un par de Martinis y un Five Guys para llevar. Quizás una o dos copas para entrar en ambiente, y ya está", dijo sonriendo ante los periodistas presentes.

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Sabalenka llegaba a la final de Indian Wells con un balance de 8-7 sobre Rybakina, pero en las cinco finales disputadas entre ambas, la kazaja se había impuesto en las cuatro últimas, incluido el Abierto de Australia en enero.

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"Estoy muy harta de perder estas grandes finales", afirmaba en la previa Sabalenka en rueda de prensa.

Pero esa autoridad de Rybakina, que sale de California por primera vez como número 2 del ranking WTA, pareció afectar la actitud de la bielorrusa al inicio de la final, rápidamente sobrepasada por su rival.

Rybakina mantuvo el control de su saque (no enfrentó un sola bola de 'break' en todo el primer set) y desesperó a Sabalenka al resto. La kazaja no tardó en romper el servicio de su rival para ponerse 4-2, una rotura con la que se llevaría el primer set 6-3.

Rybakina volvió a romper en el primer juego del segundo set, un 'break' que Sabalenka provocó con una doble falta. La bielorrusa estaba fuera del partido.