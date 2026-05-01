Andrea Esteban 01 MAY 2026 - 23:00h.

Triunfo clave en un duelo directo por la permanencia

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El Girona perdió en casa, pero el marcador cuenta otra historia. El Mallorca, con un Leo Román imperial bajo palos y el gol de Samu Costa antes del descanso, está sacando oro de un duelo directo por la permanencia. Tres puntos que pueden cambiar el guion de la zona baja, donde ambos equipos llegan separados por apenas unos puntos y con todo en juego.

Leo Román, un muro que vale media salvación

El nombre del partido es Leo Román. El portero del Mallorca firmó una actuación decisiva, frenando todas las intentonas de un Girona que ha hecho méritos de sobra para empatar. Paradas a Echeverri, Joel Roca y un disparo al palo de Ounahi reflejan el asedio local… sin premio.

El Girona, 15º con 38 puntos antes del partido, ve cómo se le escapa una oportunidad de oro para alejarse del descenso. En cambio, el Mallorca, que arrancaba la jornada 17º con 35 puntos, está aprovechando cada minuto para acercarse a la salvación y meter presión directa a sus rivales.

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Samu Costa golpea y el Mallorca cambia su destino

Cuando peor lo pasaba el conjunto balear, apareció Samu Costa. Su cabezazo en el 42’ cambió el partido y, posiblemente, el panorama clasificatorio del Mallorca. Desde ese momento, el equipo de Demichelis ha apostado por resistir, cerrar espacios y proteger un resultado que puede ser vital.

El contexto lo explica todo: es un duelo directo por evitar el descenso en una jornada marcada por la igualdad extrema en la zona baja. Ganar aquí no solo suma tres puntos, también resta a un rival directo. Y eso, a estas alturas, vale doble.