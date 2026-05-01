Andrea Esteban 01 MAY 2026 - 22:57h.

Derrota dura en casa para los de Michel

El nuevo requisito de la FIFA que pondría en jaque a todos los equipos de LALIGA

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El Girona perdió contra el Mallorca y Montilivi fue un escenario de dominio sin premio. El Girona llevó el peso, empujó, generó más y encerró al Mallorca durante muchos tramos… pero volvió a evidenciar su gran problema: la falta de pegada. Mientras, el equipo bermellón jugó a lo que quería: resistir, golpear en el momento justo y sobrevivir al asedio final.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Girona contra el Mallorca.

Las notas de los jugadores del Girona ante el Mallorca

Gazzaniga (6): Correcto en sus intervenciones, especialmente en el disparo de Valjent. Poco pudo hacer en el gol, donde la defensa permitió un remate demasiado cómodo. Partido sin errores, pero sin posibilidad de lucirse más.

Arnau (6) :Activo en defensa y participativo en salida. Robó balones importantes y trató de proyectarse, pero le faltó claridad en los últimos metros. Buen despliegue, poco impacto real.

Blind (4): Su fallo en la salida que casi acaba en gol y la jugada previa al tanto del Mallorca marcan su partido. Lento en algunas acciones y superado en momentos clave. Penaliza mucho su actuación.

Vitor Reis (8): Partido enorme. Salvó un gol bajo palos, sostuvo al equipo en transiciones y estuvo impecable en los duelos. Incluso se animó en ataque. De lo mejor del Girona sin discusión.

Francés (6): Ganó línea de fondo y generó peligro, pero le faltó precisión en los centros. Cumplidor en defensa, aunque sin destacar en exceso.

Fran Beltrán (6): Movió al equipo, ofreció líneas de pase y mantuvo el ritmo ofensivo. Le faltó un punto más de verticalidad en el último tercio.

Axel Witsel (5): Ordenado tácticamente, pero algo lento en la circulación. No sufrió demasiado, pero tampoco impuso su presencia.

Ounahi (7): El más desequilibrante en ataque. Su disparo al palo refleja su partido: brillante en la ejecución, desafortunado en el resultado. Generó peligro constante.

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Tsygankov (5): Activo en banda, pero impreciso en decisiones. Recibió una amarilla polémica por supuesta simulación. Le faltó claridad en los metros finales.

Joel Roca (7): Muy participativo, generando peligro constante por banda. Tuvo una de las más claras del partido. Le faltó definir mejor, pero fue un dolor de cabeza constante.

Echeverri (5): Tuvo la ocasión más clara en la primera parte, pero Leo Román le ganó el duelo. Participó bien entre líneas, aunque le faltó contundencia.

Los suplentes de Michel

Bryan Gil (5): Entró para agitar el partido y darle chispa al último tercio, pero se quedó a medio camino. Estuvo cerca de rematar una acción dentro del área tras un envío de Tsygankov, pero la defensa del Mallorca se anticipó. Mucha intención, poca incidencia real en el marcador.

Stuani (4): Tuvo dos acciones claras… y en ambas dejó dudas. Primero no logró controlar un rechace peligroso en la frontal, y después, en la más clara, definió demasiado blando en un mano a mano tras una gran contra conducida por Ounahi. Día poco habitual para un delantero que suele ser decisivo.

Lemar (5): Entró para dar claridad en la circulación en un tramo donde el Girona ya dominaba. Se movió bien entre líneas, pero no logró filtrar ese último pase que rompiera el bloque del Mallorca. Correcto, pero sin peso decisivo.

Hugo Rincón (5): Saltó al campo en un momento de dominio total del Girona. No desentonó, se mantuvo ordenado y participó en la circulación, pero sin acciones destacadas. Partido serio, aunque discreto.