David Torres 01 MAY 2026 - 21:08h.

El Panathinaikos denuncia ataques, acoso y un intento de detención ilegal de su presidente

No podrá ver más partidos ante el Valencia Basket esta temporada

La Euroliga expedienta al presidente del Panathinaikos por su circo en Valencia y la policía abre tres actas a miembros del club griego

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ValenciaEl presidente del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, ha sido sancionado con una multa de diez mil euros y con la prohibición de asistir a los tres próximos partidos de su equipo en la Euroliga tras los incidentes que protagonizó este jueves en el segundo partido de los cuartos de final en la pista del Valencia Basket, según confirmo este viernes la organización.

A falta de menos de seis segundos para el final del partido, el dueño y presidente del club griego, que veía el partido junto al banquillo visitante, se levantó y se dirigió con gestos airados a la mesa de anotadores y a los colegiados del encuentro lo que provocó un importante revuelo en la zona.

"Es un impresentable": Queja formal del Valencia Basket

Poco después, el entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, felicitó al Panathinaikos por el "partidazo" que hizo en la ajustada victoria que logró este jueves en el Roig Arena en el segundo partido de los cuartos de final pero criticó al presidente del equipo heleno del que dijo que es "un impresentable" y contra el que pidió a la Euroliga que actúe.

El Valencia Basket, además condenó en un comunicado lo que calificó como "actitud deplorable" del presidente del Panathinaikos Dimitris Giannakopoulos y pidió a la Euroliga una sanción para el dirigente griego.

"El Valencia Basket condena la actitud del Presidente de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, que rebasó cualquier límite durante el partido acercándose a la mesa con una actitud deplorable, tratando de influenciar e increpar a los árbitros, tal y como refleja el acta del partido", señaló la entidad.

El club valenciano aseguró además que el dirigente se negó a "acatar las indicaciones de los cuerpos de seguridad" y generó "una tensión injustificable", lo que motivó que además la Policía le ha abierto un acta, así como a algunos miembros más de su expedición.

El Panathinaikos denuncia ataques, acoso y un intento de detención ilegal de su presidente

Por su parte, el Panathinaikos respondió con otro escrito en el que asegura que la "frustración" del Valencia por su derrota (105-107) "no puede justificar incidentes inaceptables", que asegura que ya ha trasladado a la Euroliga.

El club de Atenas denuncia "lanzamiento de objetos" a su banquillo, "intervenciones" del personal de seguridad de club para evitar que los jugadores del banquillo griego celebraran canastas, algo que dicen no ha ocurrido "nunca" en otro pabellón.

También aseguran que hubo "ataques" de jugadores y empleados del Valencia a sus propios jugadores y técnicos y señalan un "acto agresivo" de Isaan Nogués a Kendrick Nunn. En varias imágenes se ve a Nunn agarrarse los genitales en la celebración del triunfo y a Nogués salir a la carrera tras él cuando se retiró al vestuario y caer al chocar contra la puerta.

El Panathinaikos afirma que Nogués también atacó a uno de sus asistentes cuando había ido a saludar a sus aficionados.

Expedientados por la policía

El club griego asegura que el personal del Valencia acosó a sus seguidores y expulsó del recinto a trabajadores de la entidad al acabar y achaca a la entidad 'taronja' haber llamado a la Policía que, según su versión, "intentó detener ilegalmente" a su presidente en la puerta del vestuario por haber pedido a los árbitros pitar una falta. Lo cierto es que los agentes acudieron a la zona de vestuarios para identificar al dirigente y a otros dos miembros de la expedición y tramitar así las actas de propuesta de sanción, como así hicieron.

El club griego dijo que recibió "el peor nivel de hospitalidad" que ha tenido nunca y pidió a sus seguidores que en el partido del miércoles en Atenas apoyen a su equipo "unicamente con la voz" para que sea la plantilla la que dé "la respuesta adecuada en la cancha".