Celia Pérez 01 MAY 2026 - 15:39h.

El anuncio de su adiós no tardará mucho en llegar

Marcelino responde al papel del Villarreal en el descenso y a las críticas por rotar: "No suele ocurrir"

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Es un secreto a voces: Marcelino García Toral no continuará en el Villarreal. Tras varios semanas de rumores sobre un adiós y candidatos saliendo a escena com posibles sustitutos, lo cierto es que el técnico groguet pondrá fin a su etapa en La Cerámica. Lo hará con un equipo que tiene prácticamente asegurada su presencia en Champions la próxima temporada y que actualmente marcha tercero, tras Barcelona y Real Madrid, y a cinco puntos del cuarto, el Atlético de Madrid.

Una situación que lleva a muchos a preguntarse por qué no renueva con el Villarreal. Pues bien, Xavi Sidro, en El Larguero, ha dado los cuatro motivos que han llevado a que Marcelino no continúe como entrenador del conjunto castellonense una vez sea cabe la temporada. El primero de ellos, intuido por muchos, es el papel del cuadro groguet en Champions League, pero también por su imagen en torneos como la Copa del Rey, sobre todo después de la inversión que se hizo en verano en fichajes. Precisamente, el punto de los fichajes, que Marcelino reclamaba más inversión, es otro de los puntos que ha pesado para no renovar.

En tercer lugar, la apuesta por la cantera no está siendo toda la que desea el club. El Villarreal debe ser un club sostenible y para ello debe vender jugadores. Los jugadores que se les puede sacar mayor rendimiento económico son los canteranos, como el caso de Yéremy Pino o Pau Torres. Y por último, también pesa el desgaste que puede provocar en un vestuario. Marcelino es un técnico muy intenso, de éxito total, pero históricamente no suele aguantar más de dos temporadas en el banquillo.

Marcelino llegó por segunda vez al banquillo del cuadro groguet en noviembre de 2023. Fue un inicio de curso complicado, con Quique Setién despedido tras sólo cuatro jornadas y Pacheta destituido tras apenas ocho encuentros en el cargo. Luego llegó Marcelino, quien recondujo la situación del equipo hasta acabar en octava posición. El pasado curso, ya al completo con Marcelino en el banquillo, el Villarreal acabó en quinta posición, clasificándose para la Champions League gracias a la plaza extra de la UEFA.