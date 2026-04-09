La dirección deportiva perfila varias alternativas ante la posible salida de Marcelino

El mensaje viral de un aficionado del Villarreal a sus jugadores en Girona

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El Villarreal CF perfila el mercado buscando sustitutos para Marcelino García Toral. El técnico acaba contrato a final de temporada y su futuro en el banquillo no está nada claro. Las últimas informaciones apuntan a una salida el próximo mes de junio, mientras que el técnico ha dado largas en rueda de prensa cada vez que le han preguntado por la situación. Desde las oficinas de La Cerámica, mientras, tantean distintas opciones.

A la espera de saber con exactitud qué pasará con Marcelino, surgen también los primeros rumores sobre quiénes podrían ser su sustituto. La lista está formada de momento por cuatro técnicos, todos de un perfil bastante similar, aunque se podría ampliar durante las próximas semanas.

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Los posibles entrenadores del Villarreal para sustituir a Marcelino

Según informa Diario As, el Villarreal tiene el nombre de Iñigo Pérez señalado en su agenda. Acaba contrato con el Rayo Vallecano, donde ha dejado su sello con un papel sobresaliente en los últimos cursos, especialmente esta campaña en la competición europea, y podría cambiar de aires el próximo verano.

Otro que aparece en la lista de futuribles del cuadro amarillo es Míchel Sánchez. Según Radio Girona, el entrenador del cuadro catalán es la opción predilecta de la directiva groguet. También acaba contrato en junio de 2026 y vería con buenos ojos un salto cualitativo en su carrera, según añaden.

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La lista, en cualquier caso, no acaba ahí. Según informa El Correo, otros dos entrenadores que gustan al Villarreal son Imanol Alguacil y Andoni Iraola. El primero está sin equipo tras su pobre papel en Arabia Saudí, mientras que Iraola acaba contrato con el Bournemouth. A este último se le había relacionado con el Athletic, pero el gran favorito para recalar finalmente en San Mamés es Edin Terzic, lo que dejaría vía libre a Iraola para llegar a La Cerámica.