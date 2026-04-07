Pablo Sánchez 07 ABR 2026 - 08:40h.

Marcelino García Toral explica qué pasa con Ayoze Pérez

Negociaciones pospuestas hasta final de temporada

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Un mal partido se tradujo en un considerable tropiezo del Villarreal ante el Girona en Montilivi. Un resultado que impide que el cuadro groguet reafirme su tercera posición tras la derrota del Atlético. La temporada del submarino amarillo en LALIGA EA SPORTS es de sobresaliente, algo totalmente opuesto a lo que protagonizó en Champions y en Copa, donde el equipo se desinfló a las primeras de cambio. Esta irregularidad entre competiciones parece que genera dudas sobre el futuro de su técnico Marcelino García en el banquillo para la próxima temporada.

Según informa el periodista Xavi Isidro en El Larguero de la Ser, existen dudas sobre la continuidad del técnico. En estos momentos parece ser que incluso está más cerca de salir del club que de firmar su renovación. Recientemente, el Villarreal ofreció un año más de contrato al míster, mientras que este pedía dos. No hubo acuerdo y ambas partes decidieron posponer la decisión a final de temporada.

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Otro de los indicios que invitan a pensar en esa posible salida son las dudas del Villarreal sobre su renovación cuando el club siempre se ha caracterizado por adelantarse a este tipo de tareas al tener las cosas claras. El estilo de juego y los mayúsculos tropiezos en Europa y en la competición del KO tampoco ayudan a pactar esa ampliación de contrato.

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Varias opciones en el horizonte

Cualquier atisbo de salida siempre vienen acompañada de posibles sustitutos. En este caso, la Ser adelanta nombres de varios entrenadores que podrían recalar en La Cerámica. La opción que más suena es la de Míchel, quien todavía no ha renovado con el Villarreal. Al madrileño le acompañan en esta extensa lista de nombres otros técnicos que o bien se encuentran sin equipo o bien han anunciado que no continuarán en sus respectivos clubes a partir del próximo verano. Hablamos de hombres como Andoni Iraola, Imanol Alguacil, Iñigo Pérez o incluso Ernesto Valverde, quien ya conoce bien la casa groguet.