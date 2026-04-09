Redacción ElDesmarque 09 ABR 2026 - 08:55h.

El ex jugador blanco, formado en La Fábrica, carga sin nombrarlo contra la labor del presidente, Florentino Pérez

El madrileño ensalza los valores de mitos como Del Bosque o Pirri y pide a Raúl para el banquillo

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El proyecto del Real Madrid se tambalea. Eliminados de la Copa por un Segunda como el Albacete y a siete puntos del Barça en Liga, al equipo de Arbeloa únicamente le queda remontar en Múnich para aferrarse a un título. Tote, ex jugador blanco, apunta al palco sin nombrar a Florentino Pérez: “El Madrid ha perdido grandeza. Para mí, la grandeza era la ciudad deportiva antigua, la forma de vivir el fútbol como lo vivían Del Bosque o Pirri. Te enseñaban a comportarte fuera. En el fútbol manda gente que no tiene ni idea de fútbol. Te viene un tipo, que es constructor, y se cree que sabe más que gente que lleva 35 años dedicándose a eso. Si eres tan inteligente, por qué no te rodeas de gente profesional y delegas en ellos. ¿Qué quieres demostrar, quieres inventar el fútbol?”, declaró en el podcast ‘La Otra Grada’ de Feeberse.

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Tote fue discípulo de Vicente del Bosque en la cantera y en el primer equipo del Real Madrid, una persona a la que pone como ejemplo a seguir: “Del Bosque estaba a los 8 de la mañana en la ciudad deportiva y a las 9 de la noche seguía sentado en un banco viendo a los alevines. Para mí, el Real Madrid son gente como él, o como Pirri. Me dolió que le echaran, a ese tipo de personas hay que tratarlas de una forma distinta. La modernidad de ahora y los empresarios de ahora no tiene nada que ver con esta gente de fútbol, con los valores que ellos tienen”.

Una de las decisiones que Tote no comprende es por qué Arbeloa ha cogido las riendas del Madrid, en lugar de darle la oportunidad a Raúl: “Era lo más lógico. Se ha chupado cinco o seis años en el Castilla y lo más normal es que hubiera cogido el primer equipo. A mí me extrañó. Supongo que será complicado que lo consiga con los que están ahora, pero nadie es eterno y seguro que le llegará su momento de coger al Real Madrid. Está capacitado”