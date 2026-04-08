Redacción ElDesmarque Madrid, 08 ABR 2026 - 14:02h.

Los aficionados del Real Madrid se han indignado y no es la primera vez que se quejan de los influencers en el Santiago Bernabéu

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El Santiago Bernabéu volvió a vestirse de gala para una las noches más importantes en la temporada del Real Madrid. El conjunto blanco recibía al Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la Champions League con un ambiente propio de las grandes citas europeas. El techo del Bernabéu cerrado, pese a la polémica de la previa, y un tifo de 360º daba la bienvenida a la capital española al equipo alemán. El encuentro acabó 1 a 2 a favor del club bávaro, pero el Real Madrid no ha dicho su última palabra y confía en la remontada para la vuelta. Una de las imágenes curiosas que dejaría la noche ocurriría fuera del terreno de juego. En la grada, un influencer fue grabado mientras se cortaba el pelo en pleno partido. Esto no tardó en viralizarse y ha provocado una oleada de indignación por parte de los madridistas en redes sociales.

No es la primera vez que los hinchas del Real Madrid se quejan de las invitaciones a personalidades famosas de internet y aunque en esta ocasión los protagonistas del vídeo no fueran conocidos, simboliza un problema que se está repitiendo en el Santiago Bernabéu y que enfada a sus aficionados.

Los aficionados del Real Madrid están cansados de los influencers en el Santiago Bernabéu

En el vídeo se observa como un individuo, maquinilla y peine en mano, corta el pelo a otro con total tranquilidad. El barbero en cuestión se encontraba de pie justo delante de otros espectadores e impidiendo que estos vieran el partido. La reacción del madridismo ha sido inmediata y, más allá del hecho en concreto, lo que también molesta a los aficionados del Real Madrid es que esta escena ha ocurrido en uno de los partidos más importantes de la temporada y donde más se necesita que los hinchas apoyen al conjunto local. Buena parte de la afición entiende que el Santiago Bernabéu debe ser un espacio dedicado al espectáculo deportivo y, en redes sociales, las críticas se han centrado en la política de invitaciones del club y en la presencia creciente de influencers en zonas privilegiadas del estadio. Muchos madridistas consideran que este tipo de perfiles no contribuyen al ambiente ni a la presión que históricamente ha caracterizado al feudo blanco en las grandes noches europeas.

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Esta no es la primera queja que tienen los aficionados del Real Madrid sobre los influencers

El episodio de ayer no es aislado. Hace pocas semanas ya se había producido una situación similar en el Santiago Bernabéu que generó muchas críticas de los aficionados madridistas. Marina Rivers y Lola Lolita, influencers de Instagram con millones de seguidores, habían sido invitadas al estadio y esto no gustó a un sector de la afición. La creadora de contenido respondió públicamente con ironía, restando importancia a la polémica pero el debate en el madridismo seguía abierto. El Real Madrid es una marca global que ha apostado en los últimos años por ampliar su alcance y conectar con nuevas audiencias, pero esta estrategia ha chocado con una parte de su masa social y lo ocurrido durante el partido de ayer ha hecho que las redes sociales se inunden de quejas por como se están gestionando este tipo de situaciones.