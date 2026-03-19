Saray Calzada 19 MAR 2026 - 09:42h.

Marina Rivers y otras influencer fueron invitadas y en las redes se les ha criticado

El debate ha trascendido a la televisión y se ha hablado de ello en diferentes programas

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Cada vez en más habitual ver a influencers en los estadios, ya sean invitados por el club o por marcas. En el partido del Real Madrid ante el Elche hubo varias en las gradas. Marina Rivers, Lola Lolita y la Shannis asistieron al duelo de LALIGA y tras eso se ha desatado una oleada de críticas en redes que ha trascendido también a la televisión. Javi Poves, entrenador y conocido por alguna polémica, habló en 'En boca de todos' sobre ello.

"¿El Real Madrid necesita de esta gente que no aporta ningún tipo de valor? Si fueran patrocinadores externos que las financia estar ahí, el Madrid debería poner coto. Ocupar asientos cuando hay una demanda bestial y gente que es del Madrid, que sus hijos no conocen el Bernabéu... me parece ridículo", comentó el terraplanista en el programa de cuatro.

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Marina Rivers responde tras ser atacada por ir al Bernabéu

La respuesta de la influencer no se hizo esperar y horas más tarde utilizaba sus redes para responder a este tipo de críticas. "En la escala de prioridades que más le molesta a los hombres, por lo visto, ver a Lola y a mí en un partido de fútbol del Real Madrid es la primera", comenzaba diciendo. Ponía pantallazos de comentarios que se han dado en Twitter y del debate que que se ha generado en el televisión en el programa mencionado o en 'Todo es mentira'.

Marian tiraba de ironía. "Es cómo se me ocurre acudir a un partido donde me están invitando. ¿Estoy loca? Qué falta de respeto irme a un estadio y grabarme dos tiktoks. De verdad, sois insoportables. Si dedicarais este tiempo a cosas productivas os iría tan bien. Imagínate que les molestara tanto el racismo, por ejemplo, dentro del fútbol. Primero, a ti no te hubieran dado la entrada. Segundo, a mí me gusta el fútbol. Me hago la 'tolai' porque os molesta y me divierto".

"No hacen un examen al entrar al Bernabéu. ¿Podéis dejar disfrutar a la gente del deporte como les dé la gana? Me lo pasé muy bien en el partido mientras tú has ardido poniendo comentarios en Twtitter. Iré a todos los partidos a los que me inviten. Me pongo la camiseta del Atleti porque me da la gana. Mi padre es del Atlético de Madrid y mi madre del Real Madrid. Yo soy del Real Madrid, pero a mí el Atleti me cae bien. Me pondré la camiseta que me dé la gana", terminó diciendo.