Saray Calzada 11 MAR 2026 - 18:18h.

Amor Romeira ha recordado en 'En todas las salsas' su relación con Jesé Rodríguez y lo mal que terminó

Amor Romeira, concursante de GH y colaboradora de numerosos programas de Telecinco, ha estado en el podcast de 'En todas las salsas' y ha recordado cómo fue su relación con Jesé Rodríguez. El delantero de Las Palmas estuvo con ella un tiempo cuando él empezaba a "despuntar en el Real Madrid". El jugador era una de las grandes promesas del club blanco y le apodaban el 'bichito' porque iba a ser el relevo de Cristiano Ronaldo, pero las lesiones le llevaron a irse fuera del equipo blanco y pasar por varios hasta que ha regresado a su casa.

La colaboradora comenzaba hablando de Aurah Ruiz, su actual mujer y madre de un hijo en común con él. "Lo que me ha sentando mal, aunque no estoy molesta con ella, es que en un momento dado nos unimos y le dimos 'hubicaína' a Jesé y luego de repente vuelve y la mala soy yo. No cariño, las dos hemos hecho lo correcto. Estar unidas frente a un enemigo en común", comenzó diciendo.

Amor Romeira y el fin de su relación con Jesé Rodríguez

Fue entonces cuando Amor recordó la relación que tuvo con el canario. "Yo tuve una historia con Jesé hace mucho tiempo. Antes de Aurah y demás. De hecho, las peleas mías con Aurah venían porque ella creía que yo estaba cuando estaba con ella. Pero, yo le dije: 'No, cariño, tú no estabas ni pintada en el mapa todavía". "Yo estuve con él cuando empezó a despuntar en el Real Madrid".

Amor aseguró que no terminó muy bien. "Él se equivocó conmigo. Me cabreó, yo exploté, conté todas las historias que me dio la gana porque son mías y tengo derecho a contarlas. Me trató fatal. De forma privada. Yo estaba peleándome con Aurah, él entró y me mandó un mensaje horroroso. Ese mensaje me encendió y era la época en la que yo encendía el teléfono y hacía 'Romeira informativos' a diestro y siniestro. Fue entonces cuando yo dije: "Yo no me he quedado embarazada de Jesé porque nací con el útero desprendido'. Se hizo viral", terminó diciendo.