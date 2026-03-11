Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Irán confirma su ausencia en el Mundial 2026: "Este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder"

Taremi y Ansarifard en un partido de la selección de Irán
Taremi y Ansarifard en un partido de la selección de Irán. Europa Press
Primera ausencia confirmada en el Mundial 2026. Aunque era un secreto a voces, Irán no asistirá al torneo internacional después del conflicto bélico con Israel y Estados Unidos. Una información que ha confirmado el Ministro de Deportes del país y pone en jaque a la FIFA.

En elaboración
