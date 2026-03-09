Jorge Morán 09 MAR 2026 - 15:20h.

Los aficionados intentaron proteger a sus jugadoras

El conflicto en Irán sigue muy presente en el mundo del deporte después de los bombardeos con Israel y Estados Unidos. Si hace unos días la selección española femenina fue obligada a viajar a Turquía, ahora otra selección femenina, en este caso la iraní, podría estar en peligro.

Irán se encontraba disputando la Copa Asiática Femenina en Australia en dónde fueron noticia por negarse a cantar el himno impuesto por el régimen islámico. Un gesto al que no quisieron dar importancia, pero que hizo que muchos lo vieran como una señal de traición. Días después, en sus otros dos partidos, la selección fue obligada a cantar el himno e incluso tuvieron que hacer el saludo militar.

Cinco jugadoras bajo protección policial en Australia

Esta situación ha generado miedo entre unas jugadoras que no quieren volver a su país natal. Sin ir más lejos, según ha desvelado CNN Sports, cinco integrantes de la plantilla habrían escapado del hotel de concentración con la intención de pedir protección policial. Algo que sí ha ocurrido, encontrándose en estos momentos en custodia por la seguridad del país.

Una situación que ha llegado a Reza Pahlavi, hijo del derrocado shah de Irán, quién ha dejado un mensaje en 'X' pidiendo la protección al gobierno de Australia. "Como resultado de su valiente acto de desobediencia civil al negarse a cantar el himno nacional del régimen actual, se enfrentan a graves consecuencias si regresan a Irán. Exijo al gobierno australiano que garantice su seguridad y les brinde todo el apoyo que necesiten", escribió.

Una situación que está siendo seguida muy de cerca por la FIFA. "Nuestra responsabilidad ahora mismo es hacer todo lo posible para garantizar su seguridad", declaró Beau Busch, presidente de FIFPRO Asia/Oceanía a CNN Sports.

Aficionados de Irán y los gestos de ayuda de la selección

Además de esta huida, otros de los momentos más preocupantes ocurrió tras la derrota en el último partido ante Filipinas. Los aficionados iranís presentes en Australia observaron a varias futbolistas de la selección realizando el gesto internacional de 'ayuda'.

Esta situación hizo que muchos de estos hinchas se interpusieran en el camino del autobús, intentando frenar su marcha. "Salven a nuestras chicas", se podía oír en estos aficionados. La policía de Australia intervino en lo ocurrido, dejando libre el camino, y muchos iraníes se marcharon al hotel de concentración para vigilar la actuación de la selección.