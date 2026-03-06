Andrea Esteban 06 MAR 2026 - 21:32h.

España juega este sábado ante Ucrania en la fase de clasificación para el Mundial 2027

Ni la femenina a Turquía ni la Finalísima, AFE pide que la Selección no viaje a zonas "objetivo de misiles"

La selección española femenina ya se encuentra en Turquía para disputar su segundo partido de clasificación para el Mundial de 2027. Tras varios momentos de incertidumbre por la situación geopolítica en la región, la expedición llegó finalmente a Antalya con fuertes medidas de seguridad. La seleccionadora Sonia Bermúdez destacó la tranquilidad que sintió el equipo al ser recibido por las autoridades diplomáticas españolas.

Llegada a Turquía con fuertes medidas de seguridad

La expedición española aterrizó este viernes en Antalya después de retrasar su viaje un día debido a las dudas generadas por la tensión en Oriente Medio. La delegación, encabezada por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, fue recibida por la embajadora de España en Turquía, Cristina Latorre.

Sonia Bermúdez explicó que ese recibimiento transmitió calma a todo el grupo. “Cuando hemos llegado nos ha recibido la embajadora con muchas medidas de seguridad, dándonos esa tranquilidad y así lo hemos sentido. Ya con ganas de que llegue mañana”.

España llegó finalmente al hotel para descansar y adaptarse al pequeño cambio horario antes del encuentro. “Ya estamos en el hotel, a descansar hoy, cenar bien y pensar en el partido de mañana. Aquí son dos horas más y hay que habituarse”.

Ucrania, el siguiente paso hacia el Mundial 2027

España disputará este sábado su segundo partido de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. El encuentro se jugará en Antalya porque Ucrania no puede disputar partidos en su territorio debido a la guerra con Rusia.

Las españolas llegan tras ganar con autoridad a Islandia por 3-0 en su debut en el grupo. Sin embargo, Bermúdez insiste en no confiarse. “Es un rival con el que no te puedes confiar. Con Inglaterra iban 0-0 al descanso. Tenemos que salir muy enchufadas para ganar los tres puntos”.

También habló Olga Carmona, que dejó claro que el objetivo es sumar otra victoria. “Todos los partidos son importantes. Cuando juegas fuera de casa hay que prestar especial atención. Vamos a salir a ganar y a ganar bien”.

La selección española busca mantener su pleno de victorias en el grupo A3 y dar un paso más hacia la clasificación para el próximo Mundial.