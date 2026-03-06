Joaquín Anduro 06 MAR 2026 - 23:41h.

Arbeloa saca pecho por el triunfo y por los canteranos

El Real Madrid se ha llevado la victoria en su visita al Celta de Vigo con un 1-2 conseguido en el tiempo de descuento con mucho sufrimiento tras el que ha sacado pecho Álvaro Arbeloa, sobre todo por el partido de los canteranos y, en especial, del titular Thiago Pitarch. Eso sí, el técnico también se ha referido al cambio de Arda Güler después de que el turco se marchase con cara de pocos amigos y ha dejado claro que no ha habido otro entrenador que haya confiado más en él.

Álvaro Arbeloa, tras el Celta-Real Madrid

¿A qué juega el Real Madrid?: "A ganar el partido, que es a lo que juega el Real Madrid, que es lo que queremos y el objetivo que teníamos hoy".

Personalidad de Thiago Pitarch: "Me preguntabais el otro día en rueda de prensa por él y lo vuelvo a repetir: hay que darle muchísimo mérito a lo que ha hecho hoy Thiago una vez más: con la personalidad que tiene, el esfuerzo, esa capacidad de presionar una, dos y tres veces seguidas, cómo quiere el balón, cómo no se la quitan cuando está presionado, siempre busca la mejor opción, toca y se mueve, se ofrece... necesitamos para atacar este tipo de defensas jugadores tan dinámicos como él que son capaces de tirar uno, dos y tres desmarques aunque no se la den. Hoy hay que poner el valor el gran partido que ha hecho Thiago y cómo han salido después Palacios y Manuel Ángel, con ese robo que ha tenido, cómo ha salido Gonzalo... Tenemos una cantera que tenemos que valorarla más y tenemos que darle mucho valor. Evidentemente, aquí vienen los mejores jugadores del mundo pero tenemos canteranos de muchísima calidad y es una gran noticia el gran partido que han hecho hoy todos".

Regreso de Ferland Mendy con 90 minutos: "Culpa mía, entonces. Ferland venía cuando llegué yo de un gran parón y de estar muchos meses sin competir. Evidentemente, hemos asumido un riesgo porque sabíamos que jugar 90 minutos después de tanto tiempo no es algo que a mí como entrenador me agrade ni es lo que hubiese querido ni es el escenario ideal pero tal y como se ha dado el partido, creo que ha sido necesario. Ferland es un jugador que, desde que ha llegado aquí, ha demostrado siempre que, cada vez que está en el campo, es más fácil que el Madrid gane y eso es decir mucho. Estoy muy feliz por él, por cómo trabaja y cómo entrena y siempre es un chico que tiene una sonrisa y, cuando no juegas no es fácil. Necesitamos jugadores así que quieran empujar cada día y sepan esperar su oportunidad y rendir como ha rendido cuando la ha tenido".

Pelea por LALIGA: "Sí, claro que sí. Quedan muchísimos puntos, 33 si no me equivoco que eso a estas alturas es como si no hubiese empezado LALIGA. Queda un montón porque ahora en todos los partidos te vas a jugar contra los equipos, que cada uno tiene sus objetivos, y va a ser una guerra cada partido. Por cómo veníamos hoy, creo que con 10 bajas, creo que tiene muchísimo mérito el partido que han hecho los jugadores en un campo como este. Todos sabemos lo duro y difícil que era Balaídos y cómo venía el Celta jugando al fútbol, con la confianza que venía haciéndolo. Así que, claro, estoy muy muy feliz sobre todo por la personalidad y la gente que ha querido venir y empujar y en un momento difícil ha querido asumir. Estos son los momentos en los que se ven a los jugadores del Real Madrid y hoy he visto a muchos".

Motivo del cambio de Arda Güler: "No, de verdad que Arda yo no sé si ha habido algún entrenador que le ha puesto más minutos que los que he puesto yo a Arda Güler, me gustaría saberlo. Tengo mis dudas y creo que no, que he sido el entrenador que más ha confiado en él desde que he llegado. Es un jugador importantísimo y, si he metido a César es porque creo que estaba más acostumbrado a hacer la función que estaba haciendo Arda que él. Pero estoy muy contento con él, lo he dicho siempre, por cómo trabaja y la calidad que tiene. A seguir, a empujar y hoy hemos ganado todos".

Thiago Pitarch, la mejor noticia del Real Madrid y si debe ser titular: "Creo que es una excelente noticia. Hace mucho que un canterano no sube del Castilla y consigue asentarse. El último ha sido Gonzalo, Asencio y creo que siempre son buenas noticias que un chico de 18 años, quizás Raúl y Gonzalo lo hicieron un poco más maduros, se asiente en el primer equipo. Que juegue, que creo que Thiago se está ganando los minutos él solo. No es cosa de mi confianza, es cosa de su fútbol y además se corresponde muy bien con lo que es un jugador del Real Madrid. Por todo lo que he dicho antes, por cómo juega al fútbol, por todo ese trabajo que tiene y todo ese esfuerzo es un jugador marca Real Madrid".

Victoria en Vigo como punto de inflexión y triunfo de los que ganan ligas: "Ojalá sea así. Para mí es una victoria muy importante. Ya no sólo porque encaras el partido de miércoles de otra forma, un partido durísimo. Sobre todo porque nos guía un poco el camino que queremos seguir en cada partido. Esto es el Real Madrid: pelear hasta el final, creer, luchar... seguro que podemos hacer muchísimas cosas mejor pero con la personalidad que hemos demostrado hoy y el carácter ojalá sea un punto de inflexión y, a partir de aquí, todo vaya mucho mejor".