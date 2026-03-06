Lo que provoca una firma de Vinicius en Vigo: rompe a llorar hasta que aparece su hermano

Saray Calzada 06 MAR 2026 - 15:11h.

Vinicius fue el más aclamado a su llegada a Vigo y provocó que más de un fan se emocionara

El Real Madrid ya está en Vigo para jugar en unas horas contra el Celta. El equipo de Álvaro Arbeloa jugará en un horario poco habitual para ellos. Alrededor del mediodía aterrizaban en la ciudad viguesa y cientos de aficionados les esperaban para recibirle. Uno de los más aclamados fue Vinicius. El brasileño tuvo el detalle de pararse con todos para firmar, hacerse fotos e incluso a abrazar algún fan que se lo pidió, pero para una aficionado no fue del todo suficiente como se puede ver en el vídeo superior.

Dos hermanos estaban en el recibimiento a la expedición blanca. Uno de ellos mostraba a la cámara de ElDesmarque la firma del '7' del Madrid. Su hermana se abrazaba a él llorando porque en su caso no había conseguido que ningún jugador le firmara la camiseta. "A ella no, pero es una alegría para los dos", decía él y le ponía la camiseta firmada por encima. Un gesto de generosidad entre hermanos con Vinicius como protagonista.

Vinicius y diez más

También los fans del Madrid esperan que sea el protagonista del partido y que llegue a su equipo a la victoria que necesitan ante el Celta de Vigo. Vienen de dos derrotas consecutivas y no pueden tropezar más si quieren seguir peleando LALIGA al FC Barcelona.

Vinicius es casi de las pocas estrellas que quedan sanas tras la plaga de lesiones. Álvaro Arbeloa se ha llevado a varios canteranos ya que del primer equipo apenas superaban la docena sanos y con condiciones para salir de titular. El brasileño será fijo en el ataque y solo falta saber quién será su pareja de baile, si apuesta por Gonzalo o da más minutos a Brahim Díaz. El Madrid está con numerosas bajas en un momento muy delicado de la temporada, con el título liguero en juego y los octavos de la Champions ante el City a la vuelta de la esquina.