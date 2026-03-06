Álvaro Arbeloa desplaza a 21 jugadores a Vigo con siete futbolistas del Castilla

El Real Madrid ha confirmado este viernes por la mañana la convocatoria de Álvaro Arbeloa para el partido ante el RC Celta de Vigo, que abrirá la jornada 27 de LaLiga EA Sports en Balaídos a las 21:00 horas. El técnico desplaza a 21 jugadores a tierras gallegas en una lista marcada por la plaga de bajas, con diez jugadores fuera entre lesionados y sancionados y apenas 12 futbolistas de campo del primer equipo.

La única buena noticia para el técnico madridista es que recupera a Raúl Asencio, que se perdió el último partido liguero ante el Getafe tras sufrir un fortísimo golpe en la cabeza con Camavinga ante el Benfica. El central ya está recuperado y, teniendo en cuenta el gran número de bajas, incluso podría ser titular.

Las bajas del Real Madrid ante el Celta

La lista es amplia: diez jugadores no estarán en Vigo por distintos motivos. Para empezar, siete lesionados: Militao, Alaba, Bellingham, Camavinga, Mbappé, Rodrygo y Dani Ceballos. El último en caer fue Rodrygo, que además ha sufrido una grave lesión de rodilla y no volverá a jugar hasta el año 2027.

Además de los lesionados, hay otros tres jugadores sancionados: Mastantuono, Huijsen y Carreras. Los dos defensas cumplirán ciclo de sanción tras ver la quinta amarilla del curso en el último duelo ante el Getafe, mientras que a Mastantuono le han caído dos partidos tras ver la roja directa en el tramo final del encuentro frente a los azulones.

Álvaro Arbeloa sólo tiene 12 jugadores del primer equipo

La situación es dramática. Sin contar a los dos porteros, Arbeloa sólo tiene 12 jugadores de campo del primer equipo, por lo que se ha visto obligado a citar hasta siete futbolistas del Castilla: Mestre de tercer portero, Aguado y Lamine como defensas y Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Pitarch en el centro del campo. Lo sorprendente es que no ha llamado a ningún delantero. De hecho, sólo tendrá tres en Balaídos: Vinícius, Gonzalo y Brahim Díaz.

A la hora de armar el once, todo apunta a que jugadores como Mendy o Pitarch saldrán como titulares, ya que Arbeloa no tendrá mucho más donde elegir. El problema llegará a la hora de decidir los cambios, pues podría contar únicamente con tres jugadores del primer equipo, entre ellos dos defensas.

Convocatoria del Real Madrid ante el Celta