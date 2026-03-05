Álvaro Arbeloa pide auxilio a 'La Fábrica': quiénes son los siete canteranos que pueden viajar a Vigo

Saray Calzada 05 MAR 2026 - 12:57h.

Siete canteranos estuvieron en el último entrenamiento del Madrid y todo apunta a que irán convocados

Niko Mihic, jefe de los servicios médicos del Madrid, al teléfono y sin perder de vista el entrenamiento

El Real Madrid afronta una fecha clave contra el Celta de Vigo y lo hace de la peor manera. Con todas las dudas sobre el juego tras dos derrotas seguidas en LALIGA y con numerosas bajas. Algunas por sanción y otras por lesión. Esto ha hecho que Álvaro Arbeloa tenga que tirar de la cantera sí o sí. En el último entrenamiento previo al encuentro liguero estuvieron hasta siete canteranos.

Hay algunos que ya venían entrando en la dinámica del primer equipo como es Thiago Pitarch. El centrocampista ha tenido protagonismo en los últimos partidos y ya ha debutado con Arbeloa. El que también suele entrar en las convocatorias es Mestre, el tercer portero de los blancos, pero con Courtois y Lunin por delante no parece que vaya a ser este su momento.

En defensa el Real Madrid tiene varias bajas. Solo Rüdiger llega completamente sano. Raúl Asencio se perdió el partido anterior y en este puede que llegue como aseguró Arbeloa. Carreras no estará por ciclo de tarjetas amarillas y habrá que ver si apuesta por Fran García.

Álvaro Arbeloa tira de la cantera

Dos centrales del Castilla han entrenado con la primera plantilla. Es el caso de Diego Aguado y Lamini Fati. En la defensa tienen opciones de disputar algunos minutos si es que Arbeloa no decide poner a jugadores de su equipo en posiciones que no son las suyas como es Tchouameni de central.

En el centro del campo las bajas son menos. Valverde y Arda Güler están en perfectas condiciones. El que ha llegado más renqueante es Camavinga que ha tenido algún problema en un diente, pero ya se ha entrenado con normalidad. Son varios los centrocampistas los que han estado en el último entreno. Cestero, Pitarch, César Palacios y Manuel Ángel.

La delantera del Real Madrid también está algo desangelada. Con Mbappé y Rodrygo fuera se quedan solo Vinicius y Gonzalo del primer equipo. El que se podría aprovechar de esta situación sería Brahim Díaz que no viene contando mucho para Arbeloa.

Estos siete canteranos tienen muchas posibilidades de entrar en la convocatoria ya que los jugadores sanos y no sancionados de la primera plantilla son unos 15 por lo que tendrían que rellenar con 'La Fábrica'.