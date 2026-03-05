Diego Páez de Roque Madrid, 05 MAR 2026 - 09:43h.

Tote señaló el nivel de varios jugadores del equipo blanco

Siro López confirma el motivo que genera polémica en el vestuario del Real Madrid: "Ese es el problema"

Compartir







El Real Madrid atraviesa uno de los momentos más complicados desde que Álvaro Arbeloa se hizo cargo del banquillo blanco. Tras las derrotas contra Osasuna y el Getafe, el club de Chamartín perdió el liderato de LALIGA EA SPORTS. Eliminado de la Copa del Rey por el Albacete, los de la capital de España esperan al Manchester City en la Champions League.

En una temporada marcada por el bajo nivel mostrado durante todo el año, las críticas se han dejado de poner en el entrenador y ya miran a los jugadores. En ElDesmarque Madrugada, Tote se ha unido a estas críticas.

"Cambiaron oro por cobre"

"El problema es que los jugadores ya no tienen coartada. Son dos entrenadores más Ancelotti el año pasado. No hay más excusas", comenzó diciendo el exjugador de Real Madrid, Hércules o Valladolid, entre otros.

Tote fue muy crítico. "Creo que hay jugadores que no tienen nivel para jugar en el Real Madrid. No son malos, porque cualquier futbolista que juegue en el Real Madrid no puede ser malo, pero no tienen nivel", mencionó el colaborador.

PUEDE INTERESARTE Franco Mastantuono, una posible cesión y la opción de que regrese a River Plate

Comparó la actualidad del equipo con su momento como futbolista, señalando que hace 20 años no podrían jugar allí. "Ese es el problema, que el Real Madrid ha cambiado oro por cobre. Talento por físico. Y eso es un error que va a pagar muy caro hasta que no vuelva a fichar jugadores con jerarquía y de nivel".

Lorena González se animó a dar nombres, como el centro del campo formado por Tchouaméni y Camavinga o algunos de los centrales, como Asencio o Güler.

"Han pasado parte de los mejores jugadores de la historia durante muchas épocas y hay futbolistas que no pueden jugar, que no lo harían en el Villarreal. No tienen talento para llevar el peso de este equipo, ni jerarquía ni fútbol", concluyó Tote.