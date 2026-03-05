Fernando Alonso confía ciegamente en Aston Martin y se ve ganando un título con ellos

Alberto Cercós García 05 MAR 2026 - 10:57h.

Fernando Alonso no reniega de Aston Martin y sigue teniendo mucha fe en el proyecto

Aston Martin podría saltarse alguna carrera para proteger la salud de Fernando Alonso y Lance Stroll

Compartir







La situación de Fernando Alonso en Aston Martin es dramática. Los test no fueron bien, la evolución del AMR26 con Honda deja mucho que desear y los rumores que van surgiendo del 'paddock' en Melbourne no son nada alentadores. Mucho debería cambiar la cosa para ver un fin de semana normal en el box británico. Pero la realidad es que entre las vibraciones del coche, la incertidumbre con Honda y el objetivo de minimizar daños, el fin de semana se antoja agónico para los intereses de Alonso y compañía. Mientras que Adrian Newey busca soluciones y Lance Stroll confirma lo mal que se pilota con tantas vibraciones al volante, lo que sigue sorprendiendo es la fe que tiene Alonso en el proyecto. La desesperación es inexistente en él y en su discurso. Más bien hace todo lo contrario: tranquiliza y pone el foco en el futuro.

"Ha sido un comienzo difícil. Más difícil de lo que queríamos y más difícil de lo que esperábamos, pero, en cierto modo, no podemos hacer nada al respecto. Tenemos que esperar y tener fe en Honda. Esperar que todos estos problemas se solucionen a corto plazo y, mientras tanto, tenemos que seguir experimentando con el coche y, con suerte, disfrutar de esta primera carrera, que siempre es muy bonita. Hay que mantenerse unido, hay que mantenerse motivado. A veces es difícil cuando no estás luchando realmente por los primeros puestos, pero siempre hay un objetivo, siempre hay un reto, siempre hay una meta para el fin de semana y para nosotros ahora es simplemente mejorar, mejorar el coche. Tenemos una larga lista de cosas que hacer y eso ya es motivación suficiente para estas dos primeras carrera", analiza el asturiano en la TV de la F1.

PUEDE INTERESARTE Marc Márquez y el dardo a Pedro Acosta recordando que él ganó en su primer año en MotoGP

Fernando Alonso sueña a lo grande

Pero más allá de algo más cercano con Honda, a Alonso no se le quita de la cabeza el hecho de ser Campeón del Mundo con Aston Martin. Un hecho que, ahora mismo, parece utópico y muy lejano. Pero para él, sigue siendo una motivación real. "Como ya dije el año pasado cuando renové el contrato, creo que este equipo va a ganar un campeonato es cuestión de tiempo. Ya tenemos todo listo y nos enfrentamos a otra dificultad y desafío con las nuevas regulaciones y el cambio de motor. Pero todo se puede arreglar, esa es la única duda que tengo es si estaré al volante o en una posición diferente en el equipo. Creo que ganaré un campeonato con este equipo tarde o temprano", explica Alonso en DAZN.

Esa fe ciega que tiene Fernando en Aston Martin, en Newey o en Lawrence Stroll es suficiente para que los 'alonsistas' sueñen con que este 2026 sí tendrá cosas buenas. Claramente el inicio no es alentador; es, más bien, desesperante. Pero desde todos los lados (Silverstone, Japón y ahora Melborune) Aston Martin trabaja para acercar al español a la cima.