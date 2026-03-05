Pepe Jiménez Sevilla, 05 MAR 2026 - 11:22h.

Neal Maupay vuelve a una sesión marcada por la lesión de Peque

Lociga juega en el División de Honor y acaba de renovar su contrato

Compartir







Matías Almeyda continúa acumulando jóvenes en sus sesiones. Habitual desde que llegase el entrenador argentino al Sevilla, el gran nombre de la sesión, además de los recuperados César Azpilicueta y Djibril Sow, ha sido el jugador, del División de Honor, Lociga.

El talentoso atacante de 18 años (2008), puede jugar tanto de mediapunta como de extremo, y se ha ejercitado con sus compañeros del primer equipo en recientes sesiones.

Renovado recientemente, su presencia en los entrenamientos no tiene porqué anunciar una llamada inmediata con el primer equipo, pero sí el conocimiento de que Matías Almeyda le sigue y le observa de cerca.

PUEDE INTERESARTE Todos los puntos que Alexis Sánchez le ha dado al Sevilla esta temporada

Azpilicueta y Sow vuelven al grupo

Igualmente, Matías Almeyda, ya pensando en la cita del domingo, pudo volver a contar con total normalidad tanto con César Azpilicueta como con Djibril Sow. Ambos futbolistas se ausentaron este pasado miércoles por reparto de cargas y, teóricamente, no tendrán problema alguno en jugar la cita ante el Rayo Vallecano.

El que no estará será Peque Fernández. El mediapunta se lesionó este pasado miércoles y todo apunta a que estará alrededor de un mes ausente, por lo que Matías Almeyda deberá paliar su ausencia con otros futbolistas como Rubén Vargas, que parece que podrá jugar este mismo fin de semana algunos minutos.

Matías Almeyda atenderá a los medios de comunicación este mismo viernes para aclarar todas las dudas existentes alrededor de su equipo de cara al fin de semana.