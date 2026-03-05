Pepe Jiménez Sevilla, 05 MAR 2026 - 10:17h.

El día que Erik Lamela y Alexis Sánchez acabaron a empujones en la Premier League

Erik Lamela cumplió 34 años este pasado miércoles

Todos están encantados con Erik Lamela. Un mensaje semejante es el que mandó el Sevilla en sus redes sociales para celebrar el cumpleaños del exjugador argentino, que celebró este miércoles sus 34. Guido Bonini, preparador físico de la plantilla, no dudó en trolearle en redes sociales y demostrar el buen ambiente existente en el plantel.

Tras un pequeño pasillito en el entrenamiento, el exfutbolista compartió una imagen en sus redes sociales delante de un asado, situación que invitó a Guido Bonini a bromear con él. "Aprovecho para agradecer a los que me saludaron por mi cumpleaños, gracias a todos!!", escribía Lamela antes de recibir la respuesta del ayudante de Almeyda: "34 años tardaste en armar la parrilla esa".

Más allá del simpático mensaje de Bonini, otros excompañeros como Suso, el exbético Tello o Fernando Reges, han aprovechado la jornada para mandarle un cariñoso mensaje al mediapunta.

Los avances de Erik Lamela

Cabe recordar que Erik Lamela apenas lleva unos meses retirados del fútbol profesional, pero Matías Almeyda, que le conocía de su paso por el AEK, le invitó a ser uno de sus ayudantes en el Sevilla.

El exfutbolista ha agradecido en repetidas ocasiones la oportunidad de Almeyda y, mientras tanto, se forma como entrenador con los habituales cursos.

Recientemente, se le pudo ver en la ciudad deportiva junto a una serie de exjugadores como Álvaro Negredo, Juan Cala o incluso el antiguo portero de Espanyol o Málaga, Kameni, todos ellos formándose para ser futuros entrenadores de élite.