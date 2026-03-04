eldesmarque.com 04 MAR 2026 - 20:49h.

Alexis Sánchez, el 'meme' que acabó siendo héroe en el derbi: "Siempre en equipos importantes"

Alexis Sánchez continúa sobreviviendo en un año irregular

El delantero chileno Alexis Sánchez, contratado esta temporada por el Sevilla tras una dilatada y fructífera trayectoria en el fútbol europeo, ha reivindicado su apuesta por volver a España en el tramo final de su carrera y en este curso, sin lograr una gran cifra de goles, los tres logrados en LaLiga han supuesto puntos para su equipo.

Del 'Niño Maravilla', que ha pasado por equipos como el Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Udinese, antes de recalar en el Sevilla, recuerda este miércoles el club hispalense en un informe que sus tres tantos y una asistencia, además de otras dos participaciones en goles, han supuesto puntos para la formación que entrena el argentino Matías Almeyda.

Alexis tuvo protagonismo en el empate del pasado domingo en estadio La Cartuja en el derbi ante el Betis (2-2), al lograr el tanto sevillista que recortó la desventaja tras un centro templado del canterano Joaquín Martínez 'Oso' y su preciso remate de cabeza en plancha.

Ese tanto, además, supuso entrar en un registro de récord en los partidos entre los 'eternos rivales' hispalenses, al convertirse en el goleador más veterano en la historia con 37 años y 72 días y superar al ya retirado jugador bético Joaquín Sánchez.

En la cuarta jornada de LaLiga, la primera en la que pudo participar tras su llegada al Sevilla, asistió a Gerard Fernández 'Peque' ante el Elche para cerrar el marcador con el definitivo 2-2, y a la semana siguiente marcó el tanto de la victoria en la visita al Alavés con el 1-2 en el estadio Mendizorroza.

Alexis, que ha participado en dieciocho partidos, ocho como titular y ha sumado sumando 858 minutos en el torneo liguero, también estuvo como protagonista en estadio Vallecas en la séptima jornada, cuando inició la jugada al contraataque que acabó con el tanto de Akor Adams que supuso el 0-1 final.

Al partido siguiente llegó el 4-1 en el Sánchez-Pizjuán al Barça y el chileno abrió el marcador de penalti y después inició la jugada que concluyó con el tanto de Isaac Romero a pase del suizo Rubén Vargas, con lo que, unido a su tanto ante el Betis, son seis acciones directas o indirectas que acabaron en goles y en puntos.

Alexis Sánchez, tras el derbi del domingo, se mostró feliz por la igualada, tras un 2-0 adverso al descanso, y confió en que Matías Almeyda, que cumplió el segundo de sus siete partidos de sanción, esté "cuanto antes" de nuevo en el banquillo.

"Obviamente, el míster es importante. No sé si se le podrán quitar partidos (de sanción tras su expulsión hace tres jornadas ante el Alavés). Cuanto antes esté con nosotros para poder ayudarnos desde el banco, que es muy importante, mejor", declaró el internacional chileno, quien asume la responsabilidad en el equipo por su experiencia.

Alexis ha recordado que ha "jugado en equipos grandes" y que "siempre" trata de ser "protagonista", y ha destacado que se ha perdido algunos partidos por lesión pero que ya está "recuperado" para ayudar a un Sevilla que en este tramo final de el curso lucha por ampliar su ventaja con la zona baja de la clasificación y no pasar apuros en la lucha por no descender.