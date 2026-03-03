Pepe Jiménez Sevilla, 03 MAR 2026 - 15:59h.

Alexis Sánchez, más próximo a una salida

Alexis Sánchez apura sus últimos meses en el Sevilla

Fueron muchas las bromas (la mayoría de mal gusto) las que aparecieron cuando Alexis Sánchez se presentó en el aeropuerto para firmar por el Sevilla. El chileno llegaba a Andalucía tras una dilatada carrera, tras un año muy desafortunado y muchos consideraron que era demasiado mayor para competir en la élite. Su curso, irregular, ha confirmado que la calidad no entiende de años y su gol en el derbi ante el Betis, posiblemente, fue su pequeña revancha ante las críticas.

Porque en la previa, a pesar de que Matías Almeyda insinuó que Alexis podía ser la sorpresa de su alineación, nadie creía en él y el paso de los minutos en La Cartuja tampoco ayudaban. Falto de velocidad y físico, el ex del Barça parecía completamente superado y mientras la estrella bética, Antony, celebraba, la llamada referencia sevillista miraba cabizbajo al césped.

La sorna se apoderó de la grada y las redes sociales empezaron a recordar los memes que se le dedicaron a Alexis Sánchez, pero el niño maravilla aún tenía una bala más en la recámara. Como sucedió ante el Alavés, como hizo ante el Rayo y como haría en la segunda mitad en La Cartuja, el chileno recordó las razones que le permitieron triunfar en la élite y respondió con el primer tanto del Sevilla.

"Siempre he jugado en equipos grandes, siempre trato de ser protagonista", decía con una pequeña sonrisa en DAZN antes de indicar que "sé que Oso le pega muy bien al balón, estaban todos mirando cuando controla, hice el momento al primer palo y él me metió una pelota impresionante".

La experiencia de Alexis y su último servicio al Sevilla

Llamado a salir en verano, Alexis Sánchez seguirá peleando por minutos y oportunidades con un Almeyda que le ha defendido en cada una de sus intervenciones, que aseguraba hace días que el atacante "merece acabar bien", y lo hará ayudando a sus compañeros.

"Los canteranos tienen mucha energía, eso hay que mostrar en un clásico, son buenos y necesitan calma, dejarse rodear por los jugadores que tienen al lado y escuchar", decía en SFC + el chileno, un hombre que se irá de Sevilla intentando ayudar en la creación de un nuevo equipo con aspiraciones superiores a las actuales.