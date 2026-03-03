Pepe Jiménez Sevilla, 03 MAR 2026 - 10:39h.

Todos los cambios que Adidas prepara para la nueva camiseta del Sevilla 2026/27

El Sevilla, como gran parte de los clubes, lucirá una camiseta retro en la jornada 31

Una cita completamente diferente. El Sevilla se prepara, como la mayoría de clubes de LALIGA EA Sports, para la celebración de un fin de semana retro en la élite española y, para la ocasión, la entidad blanquirroja lucirá una equipación especial de la mano de ADIDAS.

Tal y como adelantó Tribuna Deportiva, LALIGA ha preparado una jornada retro -corresponderá con la jornada 31, Sevilla - Atlético de Madrid en el Sánchez-Pizjuán- en la que los clubes lucirán camisetas inspiradas en diseños del SXX, además de jugar con balones especiales.

¿Cómo será la camiseta del Sevilla para la jornada retro?

En estas, según ha informado esta misma fuente, la presentación de las camisetas se vivirá el próximo 19 de marzo, momento en el que todos los clubes que participarán en esta iniciativa mostrarán a sus aficionados sus nuevos diseños.

Evidente, a pesar de tratarse de una jornada retro, los sponsors de los clubes querrán tener su papel y es altamente probable que, aunque el diseño esté inspirado en otros tiempos las publicidades y acuerdos comerciales se respeten.

En el Sevilla, con ADIDAS, pensar en un diseño retro invita a creer que la camiseta contará con rasgos identificativos de la que se lució hace más de 40 años en el Sánchez-Pizjuán.

Podría aparecer el logo clásico de ADIDAS -algo que la marca alemana pretende instalar para el próximo año- y unos cuellos mucho más llamativos que los actuales, manteniéndose, eso sí, líneas semejantes a la camiseta que ahora luce el primer equipo sevillista.

Aún falta más de 15 días para presentar estas nuevas camisetas, pero en el Sevilla se trabaja desde hace semanas con ADIDAS para lucir una elástica que podría ser récord en ventas si consigue convencer a la afición blanquirroja.