Fran Duarte 03 MAR 2026 - 11:29h.

Arbeloa se juega el puesto en un mes muy complicado y con el equipo en su peor momento

David Sánchez ironiza con Arbeloa y Roberto Gómez avisa con su situación: "Ahora viene la sangría"

El Real Madrid no mejora con Arbeloa. Todavía es pronto para juzgar, pero el salmantino no ha mejorado a Xabi Alonso durante el tiempo que lleva en el banquillo. Cuando cogió las riendas del primer equipo aún estaban vivos en la Copa del Rey, a un punto del FC Barcelona en LALIGA y dentro del top 8 en la clasificación de la Champions. Doce partidos después, el Real Madrid está fuera de la Copa del Rey, tuvo que jugar contra el Benfica los dieciseisavos porque no se clasificó en el top 8 y tras las dos derrotas consecutivas contra Osasuna y Getafe ya se encuentra a 4 puntos del liderato en la competición liguera.

Puede parecer que le han tocado partidos muy duros, pero lo cierto es que lo peor está por empezar. El Real Madrid se acerca a la época más critica de la temporada con el calendario más exigente. Ahora es precisamente cuando se deciden los títulos y en este mes de marzo tendrá que hacer frente a varios equipos muy fuertes que ya le han puesto en problemas esta temporada.

El calendario que le viene al Real Madrid

6 de marzo: Celta de Vigo – Real Madrid

11 de marzo: Real Madrid – Manchester City

14 de marzo: Real Madrid – Elche C.F.

17 de marzo: Manchester City - Real Madrid

22 de marzo: Real Madrid – Atlético de Madrid

En apenas tres semanas se tiene que enfrentar al Celta de Vigo, con los que ya perdieron en el Bernabéu, al Manchester City, con los que también cayeron en la fase liga de la Champions, y justo después de la eliminatoria europea reciben al Atlético de Madrid en casa, contra los que perdieron de manera humillante en septiembre. Celta, City y Atleti… los tres equipos que comenzaron a cavar la tumba de Xabi Alonso vuelven casi de seguido para poner a prueba a Arbeloa. Un mes de marzo que bien podría ser el final para el entrenador del Madrid o que bien podría ser el empujón que necesitaba el equipo para engancharse a las dos competiciones en las que aún siguen vivos los blancos. Igual que le puede sentenciar, si acaba ganando todo este mes Arbeloa podría dar un golpe sobre la mesa y apuntalar su nombre para continuar al frente del club blanco la temporada que viene.

Por si fuera poco, toca hacer frente a este duro mes con el equipo entre algodones y con lesiones importantes de jugadores claves como Jude Bellingham o Kylian Mbappé. También suman las otras lesiones de Eduardo Camavinga, Raúl Asencio, Dani Ceballos y Eder Militao. Después hay que sumar las sanciones de Rodrygo en Champions (se perderá la ida en el Bernabéu) y las de Huijsen, Carreras y Mastantuono en LALIGA, que se perderán seguro el partido en Balaídos. Comienza la prueba de fuego para Arbeloa.