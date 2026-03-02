Ángel Cotán 02 MAR 2026 - 23:59h.

El técnico vuelve a dar la cara por sus jugadores

Uno por uno del Real Madrid ante el Getafe: una única excepción en una lluvia de suspensos

Compartir







MadridÁlvaro Arbeloa compareció en sala de prensa tras la derrota ante el Getafe. El técnico del Real Madrid, que no dio con la tecla, ensalzó el esfuerzo de su equipo y consideró que merecían mejor fortuna ante el equipo de José Bordalás. El entrenador merengue respondió al hecho de dar o no por perdida LALIGA, así como también valoró en varias ocasiones el planteamiento del rival.

En su primer balance de la derrota, Arbeloa dejó muy clara su visión del encuentro: "Creo que hemos tenido ocasiones más claras que las que ha tenido el Getafe. Es un partido en el que podemos hacer cosas mejor, es obvio, pero creo que hemos tenido mejores ocasiones que ellos. Merecíamos haber hecho un gol, el Getafe ha hecho un gran trabajo, el que hacen siempre, no ha pasado nada que no supiéramos que iba a pasar... y para mí la lectura es esa".

PUEDE INTERESARTE Acusan al Barcelona de copiar al Real Madrid con sus mensajes de remontada

Las declaraciones de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid

¿Tirar LALIGA? "No, quedan 36 puntos y no tenemos otro objetivo que luchar por sumar los 36. Nadie va a tirar la toalla, esto es el Real Madrid. Cuatro puntos es una distancia que pensamos que podemos recortarla. Aquí no se va a rendir nadie. No, no. Nos quedan 36 puntos, lo acabo de decir. Sé que tras una derrota como hoy las cosas se ven muy negras, pero ese es nuestro objetivo. Aquí nadie tira LALIGA sabiendo que tenemos mucho que mejorar".

La defensa a sus jugadores. "Tenemos grandes jugadores, un gran plantilla y tenemos ese objetivo de seguir mejorando. Hoy, de verdad y entiendo la crítica, pero habiendo jugado mal, peor o regular, creo que hemos merecido marcar más goles que el Getafe".

Las expulsiones y sanciones. "Son cosas que no pueden pasar. La de Mastantuono, no sé qué le ha dicho al árbitro, pero no podemos tener estas acciones. La de Huijsen y Carreras entiendo que no son buscadas ni mucho menos por los jugadores".