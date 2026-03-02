Fran Fuentes 02 MAR 2026 - 23:30h.

Éder Militao y José Bordalás se metieron por medio

Uno por uno del Real Madrid ante el Getafe: una única excepción en una lluvia de suspensos

Compartir







El partido entre Real Madrid y Getafe CF tuvo varios momentos de tensión máxima, como el rodillazo de Antonio Rüdiger a Diego Rico o un ligero pique entre Mario Martín y Thibaut Courtois que no fue a mayores. Para colmo, tras el pitido final, Allan Romeo Nyom se acercó al banquillo blanco para increpar a Vinicius Júnior, provocando una tangana al final en la que también se vio inmerso Éder Militao. Y es que el defensor azulón 'se cobró' las facturas por el partido de la primera vuelta, en el que, cuando tan solo llevaba un minuto sobre el terreno de juego, el árbitro le expulsó por una acción al defensor brasileño.

Como se puede ver en las imágenes ofrecidas por DAZN, es Nyom quien se acerca al banquillo del Real Madrid. El defensor levanta el brazo en señal de victoria, mientras José Bordalás y Dani Ceballos tratan de calmarle. El veterano futbolista del Getafe aparta rápidamente al jugador andaluz con un empujón y se aparta. Según ofrece la realización, esas palabras se dirigen hacia Vinicius. Las cámaras le enfocan cuando un miembro del cuerpo técnico azulón interviene, tratando de calmarle. Es entonces cuando aparecen de nuevo el técnico del 'Geta' y el mediocentro madridista para intentar calmar al brasileño, muy enfadado después de que su rival le increpara.

Quizá en el recuerdo de Nyom aún estaba la acción del partido de la primera vuelta, en la que fue expulsado en el Coliseum Alfonso Pérez, ahora se la 'cobró' con este triunfo del Getafe en el Santiago Bernabéu, dirigiéndose hacia el futbolista que, aquel día, provocó su expulsión con cartulina roja directa. A raíz de aquella acción, al jugador francés le llovieron cientos de críticas, desde deportivas hasta personales, por haber dejado con un jugador menos al Getafe. Asimismo, da la sensación de que todo alrededor de Vinicius Júnior cobra una dimensión mayor.