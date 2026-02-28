Joaquín Anduro 28 FEB 2026 - 13:56h.

El Getafe afronta un tramo complicado en LALIGA EA Sports arrancando por la visita al Santiago Bernabéu para medirse a un Real Madrid que no podrá contar con Kylian Mbappé. Sobre ello ha hablado José Bordalás lamentando que el francés no pueda estar disponible antes de elogiar a Álvaro Arbeloa y reconocer lo complicado para los azulones del choque.

José Bordalás, antes del Getafe-Real Madrid

Cómo ha ido la semana para afrontar el Bernabéu: "Sabemos que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. Con una dificultad añadida: siempre que juegan en el Bernabéu lo hace doblemente difícil. Pero el equipo ha trabajado bien durante la semana, afrontamos el partido con ilusión y con ganas. Hemos corregido errores y sabemos de la dificultad pero el equipo afronta el partido, como todos los demás, con la máxima ilusión y con la intención de sacar un resultado positivo".

Bajas de Djené y Abqar: "La confirmada de Djené por sanción. Todavía quedan sesiones y vamos a ver con los jugadores que podemos disponer porque todavía hay tiempo para que Abqar pueda estar el próximo lunes. Pero no quiero dar pistas, quedan sesiones y vamos a ver finalmente con qué jugadores podemos disponer".

Baja de Mbappé: "Yo siempre mi deseo es que estén los mejores. Amo este deporte, amo esta profesión y quiero que estén los mejores porque eso me hace crecer y mejorar como técnico y como entrenador y como aficionado disfrutar de los mejores jugadores. Siempre es una pena que no estén jugadores de la talla de Mbappé".

Otro partido en lunes y más presión por los resultados anteriores: "No veo más presión. Me importa al final el nivel de dificultad de los partidos y es el mismo. Da igual jugar lunes, martes o miércoles. El equipo prepara los partidos de la misma manera siempre, con la máxima intención y máxima responsabilidad y profesionalidad. Como dije la semana pasada, intentan también darnos los fines de semana libres y por eso nos ponen el lunes".

Tramo decisivo: "Es un tramo muy importante, muy decisivo. Hay una igualdad tremenda, la dificultad de la Primera División es manifiesta. Es un año tremendamente igualado, difícil. Lo sabemos, somos conscientes de ello. Los chicos están trabajando muy bien, están responsabilizados y estamos viendo que es una liga que cualquier detalle te marca. Nos pasó el fin de semana pasado: la expulsión de Djené nos marcó el resultado y prácticamente el partido. Tenemos que controlar todos los detalles porque va a ser un final de temporada trepidante, no tengo ninguna duda. De los más exigentes de los últimos años. Nosotros estamos mentalizados y preparados y trabajando para ello".

Valoración de la aportación de Luis Vázquez y Satriano, novedades con el último Getafe-Real Madrid: "No pudimos contar con ellos porque no estaban todavía, no habían llegado al equipo. Pero sí que es verdad que su aportación está siendo muy positiva. Están ayudándonos muchísimo en ataque, que teníamos dificultades y, aparte de los goles que han hecho, el trabajo que hacen por el bien del equipo. Están trabajando muy bien, dándonos muchas alternativas a nivel ofensivo y estamos muy contentos con ellos. Sí que es verdad que han tenido que jugar prácticamente todo. Venían sin ese ritmo de competición porque no estaban disponiendo de minutos en sus equipos y eso también requiere de un periodo de adaptación pero lo están asumiendo bien. Ojalá sigan ayudándonos de aquí al final del campeonato".

Cambio de dinámica con los fichajes: "En el Bernabéu siempre es dificilísimo. Es muy complicado, sobre todo en un momento en que el rival creo que ha experimentado una mejora en cuanto a juego y resultados. Se están jugando el campeonato y hay una diferencia abismal. Estamos hablando de jugadores extraordinarios, de estrellas, jugadores de un nivel top. Siempre es muy difícil. Está claro que cuanto más jugadores o más plantilla tengas, pues obviamente tienes más alternativas. Sí es verdad que tampoco es que tengamos una plantilla de las más amplias pero sí que los jugadores que llegaron nos han ayudado a tener esas alternativas de las que comentas".

¿Firma Bordalás el empate?: "Nosotros siempre afrontamos los partidos para intentar sacar un gran resultado. Al final del mismo es cuando se puede hacer una valoración. Antes del partido sabemos que el nivel de dificultad es muy grande puesto que nos enfrentamos al Real Madrid, uno de los mejores equipos sin duda de la historia del fútbol .Es un momento de la temporada que se está jugando mucho, en un gran momento. A pesar de las bajas es un equipo capaz de ganarle a cualquier rival y sabemos que va a ser un partido difícil. Vamos con ilusión, con mucha responsabilidad y con el apoyo de nuestra afición, que estamos tremendamente agradecidos con lo que nos están ayudando durante la temporada a ver si somos capaces de hacer un buen partido para intentar sacar un buen resultado".

Mes de marzo para el Getafe ante los de arriba: "No pensamos más allá del partido del próximo lunes y siempre ha sido nuestra forma de afrontar la competición. No podemos pensar más allá de lo inmediato. Lo inmediato es el partido del Real Madrid y luego llegará el Betis, posteriormente el Atleti... Es bonito afrontar la competición, disfrutar de esta profesión y los jugadores los veo responsabilizados, con ilusión y ganas y eso es lo más importante".

Posibilidades de ser titular de Boselli: "Sí, por supuesto, lo que ocurre es que al final ha habido jugadores que han llegado y que por necesidad en esa posición han tenido que jugar desde que llegaron y otros como Boselli, al tener jugadores que lo estaban haciendo bien, su nivel de dificultad es mayor para entrar en el equipo. Pero viene trabajando, es un jugador que ha venido a ayudar, contamos con él y vamos a ver finalmente. En cuanto lo necesitemos, estará en el equipo para intentar ayudar".

Aportación de Birmancevic: "Todo requiere de un periodo y el chico ha venido con mucha ilusión pero no conocía LALIGA. Viene de una liga donde la exigencia es muy inferior a la nuestra y también necesita de un periodo. Es un chico que nos puede aportar velocidad y que ha hecho goles en la competición en la que estaba pero la exigencia y la dificultad de LALIGA es mayor. Poco a poco le vemos mejor, más implicado. Es un chico que se está adaptando muy bien al equipo y al vestuario y entre todos le estamos ayudando para que pueda seguir creciendo y nos pueda ayudar".

Palabras para Arbeloa: "Arbeloa acaba de llegar. Es un entrenador que lleva poco tiempo y al que le auguro un gran futuro, sin ninguna duda. Siempre le deseo lo mejor a a cualquier colega o compañero. Arbeloa es un entrenador que lleva poco tiempo pero que seguro que llegará lejos como técnico. La responsabilidad en el Real Madrid es muy grande pero creo que lo está haciendo bien".