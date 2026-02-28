Marc Márquez 'cede' a Pedro Acosta un polémico triunfo en Tailandia

Alberto Cercós García 28 FEB 2026 - 09:43h.

Pedro Acosta gana la 'sprint' del GP de Tailandia tras batir a Marc Márquez en el primer gran duelo del 2026

De las molestias en el hombro a los problemas con Ducati, así llega Marc Márquez al inicio del curso

Las primeras veces siempre son muy especiales, o eso debe estar pensando ahora mismo Pedro Acosta. El piloto murciano de MotoGP se ha llevado su primer triunfo al 'sprint' en el Mundial. Y lo ha hecho, además, batiendo en una espectacular batalla a Marc Márquez. La carrera de este sábado se antojaba complicada para los intereses de un Márquez que encadena varios días hablando de sus problemas físicos. Su lesión en la pasada temporada, en Indonesia, ha lastrado por completo su invierno y lo que llevamos de Gran Premio en Tailandia. Aún así, el vigente campeón pudo clasificar en segunda posición y luchar codo con codo contra Marco Bezzecchi y Pedro Acosta. El espectáculo que se ha visto en el trazado tailandés, para ser la primera 'sprint' del 2026, es superlativo.

La caída en los primeros compases de Bezzecchi dejó pista libre a un Márquez que intentó hasta el final empezar la temporada ganando. El piloto de Aprilia era -y lo es para la carrera de este domingo- el máximo favorito. Tanto es así que verle por los suelos fue un duro golpe para la marca italiana. Pero la representación de Aprilia en la cabeza de carrera iba a ser nutrida: Raúl Fernández partía tercero y se consolidó en esa posición; Ai Ogura pudo seguir a su compañero de box desde la cuarta y Jorge Martín ha podido terminar quinto. Todo eso sucedía mientras el duelo Acosta-Márquez empezaba a calentarse.

Marc Márquez y un polémico adelantamiento

El duelo entre Marc Márquez y Pedro Acosta iba de menos a más. Por momentos, el de KTM era capaz de adelantar a Marc en la última curva, justo entrando en la recta principal. Esa estrategia la intentó unas 3-4 veces, pero siempre se iba largo y el de Ducati lograba de nuevo recuperar el liderato. Hasta que Acosta apostó por adelantar a Márquez en otro punto. Fue ahí cuando Marc decidió que se la iba a devolver justo en ese punto, en la última curva.

Entrando en la penúltima vuelta de la 'sprint', Márquez lo hizo: le metió sin tapujos la moto a Acosta, que terminó saliendo de la pista tras el 'block-pass' de Marc. Dirección de Carrera no dudó ni un instante. Primero puso bajo investigación la acción y, poco después, 'obligó' a Márquez a dejar pasar a Acosta, justo al borde del final. Una decisión de creó un fin de carrera algo descafeinado pero que corroboró que el duelo Acosta-Márquez en este 2026 puede ser una tónica más que intensa.