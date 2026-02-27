Marc Márquez sufre en el estreno de Tailandia y Jorge Martín da la sorpresa

Alberto Cercós García 27 FEB 2026 - 10:42h.

Más sufrimiento del esperado para Marc Márquez quien, aún así, termina la jornada en segunda posición

Marc Márquez se ve obligado a hacer cambios en su Ducati por no estar al 100%: "La lesión no fue una broma"

El Mundial de MotoGP ha vuelto a nuestras vidas de la mejor manera posible. La emoción desde la primera sesión del Gran Premio de Tailandia es una realidad y ya se pueden sacar diferentes conclusiones de todo lo visto en pista. Tras una jornada intensa, Marco Bezzecchi se ha consolidado como la referencia en este inicio de temporada. Sus test durante el invierno fueron muy positivos y parece que el italiano tiene un 'extra' más que suculento en Aprilia. En el primer día de entrenamientos oficiales en Tailandia, Bezzecchi ya ha marcado el tiempo más rápido jamás visto en el trazado. Algo que, además, está aprovechando a las mil maravillas Jorge Martín. Por otro lado, Marc Márquez, quien ha ido de menos a más. Al de Ducati le ha costado más de lo habitual cerrar una buena vuelta. Con problemas en la moto y aún sin estar al 100% a nivel físico, Márquez se ha visto algo lastrado durante la Practice.

Una de las mejores noticias que se podían ver en el inicio de MotoGP es la presencia de Jorge Martín. Todo el mundo conoce cuál fue su 2025. Las lesiones no le dejaron en paz en ningún momento y ahora el madrileño quiere revertir esa sensación agria que tuvo en su debut con Aprilia. En la Practice, Martín ha terminado con buenas sensaciones y en quinta posición. El español está ya en la Q2 y buscará las mejores sensaciones posibles durante el día de mañana. Eso sí, con cuidado: en los primeros libres, Martín se fue al suelo. Una caída suave y sin consecuencias, pero conociendo el currículum de Martín... mejor que no de más sustos innecesarios.

Marco Bezzecchi, el hombre a batir para Marc Márquez

Marc Márquez tiene un nuevo rival a batir. Si bien solo se trata del primer día de entrenamientos, Marco Bezzecchi se irá a dormir siendo el máximo favorito a ganarlo todo este fin de semana. Su inicio en Tailandia no ha podido ser mejor, tanto es así que le saca casi medio segundo al mayor de los hermanos Márquez. El tiempazo del italiano está al alcance de muy pocos pilotos y si logra mantener el nivel durante los próximos días, será muy difícil que alguien pueda batirle.

En cuanto a Márquez, las dificultades han estado ahí. El catalán ya reconoció este pasado jueves que no estaba del todo bien a nivel físico y que por eso su apuesta era una Ducati con la aerodinámica del 2024 para tener una moto menos pesada. En la Practice, Marc ha visto cómo la moto sigue sin estar en las mejores condiciones. Muchos errores en la frenada, sin poder parar bien la moto. Hasta el tramo final no pudo cerrar una vuelta competitiva que le asegurase su presencia en la Q2. Finalmente sí, segundo en la clasificación de tiempos, pero con muchas dudas en la cabeza.