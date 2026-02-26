Overtake mood o Boost: Carlos Sainz explica los conceptos de la nueva F1 que todo el mundo debe conocer

Alberto Cercós García 26 FEB 2026 - 09:44h.

Carlos Sainz explica los nuevos conceptos que hay en la Fórmula 1 a pocos días del inicio de la temporada

Carlos Sainz reconoce los errores de Williams: "Hemos pecado de equipo joven"

Compartir







La nueva Fórmula 1 llega a nuestras vidas sin tiempo de adaptación. Tras los test de pretemporada y con el inicio del curso a la vuelta de la esquina, todo el mundo se tiene que poner a punto para llegar al Gran Premio de Australia en las mejores condiciones posibles. Con mucho trabajo por hacer en fábricas como Aston Martin o Williams Racing, los pilotos españoles apuran sus últimos días de 'vacaciones' para profundizar en la reglamentación que lo está cambiando todo en el deporte. En ese sentido, Carlos Sainz se pasó por El Larguero de la Cadena SER para analizar cómo se encuentra de cara al 2026 y qué conceptos nuevos han aparecido en la F1. El piloto madrileño es consciente de que el proyecto de Williams tiene aún mucho margen de mejora, como otros tantos en la parrilla actual. Su pretemporada ha estado marcada por la ausencia en Barcelona y por el intenso trabajo en Baréin. No llega a Australia sobrado, pero sí con una base sólida.

"A mí se me ha hecho muy corta. El 5 de enero ya estaba entrenando, y casi no he tenido tiempo de descansar. Ha sido la pretemporada más corta de la historia ante el mayor cambio de reglamentación de la historia. Me he preparado bien y las temporada ahora son tan largas que durante las primeras carreras terminamos de ponernos bien. He tenido trabajo extra con el cambio de reglamentación, que teníamos que aprendernos todo. Ha sido, digamos, el periodo más ocupado de mi carrera. ¿El Williams? Esta un poco verde. Hemos tenido un invierno muy duro como equipo, el coche en los test de Baréin no fue muy rápido. Tenemos sobrepeso y varias cosas que hay que arreglar. Lo importante no será cómo empiece, sino como acaba y ver la evolución que tengamos durante todo el año", cuenta Sainz.

Los conceptos a tener en cuenta este 2026

La nueva Fórmula 1 es algo compleja, sobre todo por diferentes conceptos que han aparecido y que se quedarán durante varios años. Por ello, entenderlos desde el primer día es muy importante. Sainz intenta aclarar los más importantes. "Básicamente, el Overtake mood sustituye a lo que era el DRS del año pasado, en vez de tener ayuda aerodinámica, tenemos una ayuda de potencia y energía. Este año, cuando estemos a un segundo del rival que tengamos delante, si lo queremos adelantar, se nos va a activar automáticamente algo en el coche que nos hará ir 3-4 décimas más rápido. Esto provoca que el que va delante le da más potencia al de atrás", le cuenta Sainz a Manu Carreño. "Luego está también el Boost, es lo mismo del año pasado y eliges dónde gastar tu potencia en el circuito para confirmar un adelantamiento", añade.

PUEDE INTERESARTE La renovación de Marc Márquez con Ducati está bloqueada hasta nuevo aviso

Por último, Sainz se moja sobre la nueva F1. "No estoy ni en contra ni a favor del nuevo reglamento sin siquiera saber cómo es una carrera. Puedo decir si me gusta o no llevar el coche, y por ahora la respuesta es que no, que me gustaba más pilotar el año pasado. Los coches eran mejores el año pasado. Era más divertido. Pero prefiero esperar a las primeras carreras y esperar a cómo evolucionan los coches, porque mejoraran mucho. Si hay que criticar a nuestro deporte, prefiero ir al jefe que decirlo a los cuatro vientos", zanja.