El Real Madrid expulsa a un aficionado de la Grada Fans por hacer el saludo nazi

Desde que se conoció el rival del Real Madrid en los playoffs de la Champions League todo el madridismo esperaba el regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu.

Después de su salida del club blanco hace más de una década, el técnico portugués iba a volver por primera vez a la que fue su casa y donde ganó LALIGA de los récords. Sin embargo, el regreso no fue como se esperaba.

En el encuentro de ida, José Mourinho se autoexpulsó con varias protestas contra el árbitro por lo que no pudo en el césped del Santiago Bernabéu por sanción. Aun así, los periodistas esperaban que viese el partido en la tribuna de prensa, donde suelen estar los entrenadores expulsados. Pero tampoco fue así.

¿Dónde vio el partido José Mourinho?

Se generó una gran expectación entorno a la cabina 6 de la tribuna de prensa, donde se esperaba al técnico luso. Varios periodistas se agruparon en la zona para grabar la llegada de José Mourinho, hasta que la UEFA intervino para prohibirlo. No obstante, no había mucho que grabar pues 'The Special One' no apareció.

"Estaba previsto que fuera a la cabina 6 de prensa", comenzó contando Irene Junquera en ElDesmarque Madrugada. "De hecho, tenía preparado el catering para él. Un catering especial de la pastelería que nos daba a todos, pero el suyo era más elaborado".

La colaboradora de ElDesmarque explicó que al principio incluso les llegaron a echar de la zona donde esperaban los periodistas. "Luego nos han dejado quedarnos. Conclusión, ya sabían que no iba a subir".

Pero, ¿dónde vio el partido José Mourinho? Se sabe que tuvo que ser dentro del Santiago Bernabéu, pues el portugués acompañó a sus jugadores en el autobús del equipo.

Según contó Adri Fouz en el programa de madrugada, hay quien dice que Mourinho se quedó en el parking del estadio para seguir el partido desde el autobús, aunque también hay periodistas que afirman que vio el encuentro en el vestuario.