El Real Madrid ha sido tajante con las imágenes que se emitieron a través de la retransmisión deportiva del encuentro ante el Benfica en el Santiago Bernabéu. Durante el momento del himno, las cámaras captaron a un aficionado en la zona de la Grada Fans realizando en repetidas ocasiones el saludo nazi.

Inmediatamente, este socio del club blanco fue localizado por los miembros de seguridad y fue expulsado del estadio. Ahora, el Real Madrid ha iniciado un procedimiento inmediato de expulsión del socio.

El comunicado del Real Madrid tras los saludos nazis de un socio

El Real Madrid C. F. comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica.

Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad.

El Real Madrid consiguió imponerse en el duelo europeo remontando el primer tanto del Benfica gracias a los goles de Tchouaméni y Vinicius, quienes asumieron ese papel ante la ausencia de Mbappé por lesión.

Precisamente, el delantero francés no estuvo presente en el Santiago Bernabéu. El '10' se sumaba a principios de semana a Militao, Huijsen, Bellingham y Rodrygo como los lesionados del equipo.

Sin embargo, mientras ellos sí estuvieron en el campo e incluso bajaron al túnel de vestuario para saludar y felicitar a sus compañeros tras certificarse el pase a la siguiente ronda, el galo no ocupó su habitual palco donde suele ver los partidos en los que no puede jugar.