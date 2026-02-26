Quién es Sidny Lopes Cabral, el jugador del Benfica que le pidió a Vinicius su camiseta

María Trigo 26 FEB 2026 - 00:40h.

Si había un jugador que este miércoles por la noche iba a acaparar todos los focos del planeta fútbol ese era Vinicius Jr. Desde hace una semana, centra las miradas por el supuesto episodio racista con Gianluca Prestiani, sancionado incluso por la UEFA. Vini no defraudo en un apasionante playoff de la Champions League.

El '7' lideró a su equipo, marcó, bailó y se intercambió la camiseta al final del partido con un jugador del Benfica. Las cámaras de Movistar + captaron cómo fue el momento. Una vez concluido el partido y certificado el pase del Real Madrid a los octavos de final, Sidny Lopes Cabral se acercó a saludar a Vini. Se acercó a su oído para comentarle algo, que vino a ser que le dé su camiseta. El brasileño le hace gestos de que se la da dentro.

Un hecho cuando menos llamativo con todo lo que está pasando, pues cabe recordar que Prestiani asegura que no propició ningún insulto racista hacia Vinicius y tanto su club como muchos de sus compañeros lo han apoyado públicamente. No quiere decir que Sidny Lopes Cabral no lo haga, pero lo que está claro es que este joven jugador de 23 años que la pasada temporada jugaba en la tercera división alemana no quería perder la oportunidad de llevarse la elástica de uno de los mejores futbolistas del mundo.

A pesar de ser un jugador prácticamente desconocido (nació en Rotterdam pero tiene orígenes de Cabo Verde) el Benfica pagó al Estrella Amadora (a dónde llegó en verano) seis millones de euros por Lopes Cabral en el pasado mercado de fichajes invernal. Desde su llegada, no ha parado de crecer y es clave en el equipo de José Mourinho. Tanto es así que ya ha tenido minutos en once partidos, logrando un gol y tres asistencias.