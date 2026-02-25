Celia Pérez 25 FEB 2026 - 23:31h.

El técnico blanco ha repasado la victoria del equipo

El uno por uno del Real Madrid ante el Benfica: notas de la victoria en el Santiago Bernabéu

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha valorado la victoria de su equipo esta noche frente al Benfica en el partido de vuelta de los playoffs de dieciseisavos de final de Champions League. El técnico blanco, ante los micrófonos de Movistar, ha hablado del estado de Asencio y ha apelado al papel de Vinicius con la baja de Mbappé.

Estado de Asencio: "Parece algo del cuello. No parece grave. Ha ido al hospital y ojalá sea solo un susto. Ha sido un buen golpe. Verlo ahí, salir en la camilla, se nos ha encogido un poco el estómago. Parece que no va a ser nada".

Primeros 15 minutos: "Evidentemente en cualquier partido de Champions no lo vas a tener fácil. Va a haber momentos que vas a sufrir. Nos ha costado. Nos han apretado bien. Nos ha costado salir. Había bastante espacio a la espalda de sus medios centros que no sabíamos aprovechar. Hasta que hemos intentado corregir un poco eso, sobre todo a partir del descanso".

Importancia del empate con el gol de Tchouaméni: "Importantísimo de Aurélien. Lo hemos hablado mucho estos días. Está a un nivel espectacular. Si era capaz de acompañar, llegar a la frontal del área, iba a hacer goles. Una lastima el gol de Güler que han anulado".

Vinicius: "Ha hecho un gran partido. Como siempre muy desequilibrante, creando goles, peligro... Seguro que tiene muchos en casa. Le viene bien a Aurélien que a veces esa labor oscura no se les reconoce".

Necesidad de Vinicius con la baja de Mbappé: "Mucho no, muchísimo. Con Kylian lo necesitábamos. Sin Kylian mucho más. Tiene que ser nuestro líder, nuestro jugador referencia. Esperamos que siga manteniendo el nivel".

Si ha visto a Mourinho: "No lo he pedido ver".

Siguiente rival: "El venga. Tengo dos rivales, si viene el City va a ser muy difícil y si viene el Sporting igual".