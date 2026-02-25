El Real Madrid supera al Benfica y se mete en octavos de Champions: estos son sus posibles rivales

Celia Pérez 25 FEB 2026 - 23:04h.

El equipo blanco vence en casa con goles de Tchouaméni y Vinicius

El uno por uno del Real Madrid ante el Benfica: notas de la victoria en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid se ha conseguido imponerse al Benfica en el partido correspondiente al partido de vuelta de los playoffs de dieciseisavos de Champions League. Los de Álvaro Arbeloa se llevan la eliminatoria gracias al 0-1 de la ida, con el gol de Vinicius, y el 2-1 de esta noche en el Santiago Bernabéu con los goles de Tchouaméni y Vinicius. La nota negativa, el susto con la lesión de Asencio, que tuvo que abandonar el césped en camilla y con collarín.

Fue un primer tiempo que arrancó con mucho respeto entre ambos equipos. Rafa Silva lanzó el primer aviso y Vinicius pidió un penalti por un derribo de Otamendi que quedó en nada, aunque duró. Ya en el 13', el Benfica consiguió adelantarse por medio de Rafa Silva. Pavlidis consiguió colarse a la espalda de la defensa blanca, sacando un disparo que desvió Asencio desde el suelo y se topó con una gran intervención de Courtois. El rechace lo recogió Rafa Silva y no falló.

Solo tres después llegó el gol blanco. La respuesta no se hizo esperar un disparo de Tchouaméni desde la frontal del área sacó un disparo preciso ajustado al palo, imparable para Trubin que devolvía la delantera en la eliminatoria de los blancos. Y no quedó ahí las ocasiones. El Real Madrid siguió intentándolo y en el 33' vio portería por medio de Arda Güler, pero la jugada quedó invalidada por fuera de juego de Gonzalo.

Tras el paso por vestuarios, el Real Madrid rozó el segundo en una jugada de Trent, que se coló en el área, recortó, pero su disparo cruzado se fue fuera. No fue hasta el 80' cuando consiguió dar el golpe definitivo con el tanto de Vinicius. El brasileño aprovechó un pase filtrado de Valverde para superar a Trubin en el mano a mano y subir el 2-1 al marcador.

Los posibles rivales del Real Madrid en Champions League

Tras eliminar al Benfica en el playoff de dieciseisavos, al Real Madrid le tocaría medirse en octavos al Manchester City o al Sporting CP, rival que conocerá una vez se produzca el sorteo que se realizará el viernes 27 de febrero a las 12:00 horas.

En caso de superar también esta ronda de octavos, en cuartos se medirían a Arsenal, Bayern, Atalanta o Borussia Dortmund. Y en el hipotético caso de alcanzar las semifinales, se podría cruzar con equipos como el Barcelona, el Chelsea, el Liverpool, el Tottenham, el PSG o la Juventus, entre otros.

Al ir por la ruta plateado, el cuadro blanco evitará en todo momento a clubes como el Atlético de Madrid, el Newcastle, el Inter o el Leverkusen, a los que no se medirá nunca antes de una posible final.