Arbeloa revela charla con Mbappé y el motivo por el que ha tomado la decisión

Qué le pasa a Mbappé y cuánto tiempo estará de baja

El Real Madrid afronta esta noche la vuelta de los playoffs de dieciseisavos de final ante el Benfica en una cita que estará marcada en lo deportivo por la ausencia de Kylian Mbappé en el partido. El futbolista francés es gran baja del equipo de Álvaro Arbeloa y sobre ello ha sido preguntado el técnico blanco en la previa del encuentro en Movistar, dejando en el aire aún el tiempo que estará fuera de los terrenos de juego.

Decisión de la baja de Mbappé: "Ha sido un poco consensuado entre todos. Primero él, por sus sensaciones. Hemos hablado él y yo, los médicos. Creemos que lo mejor es que pare, que se recupere, que vuelta al 100%".

Tiempo de baja: "Vamos a ver. No te sabría decir ahora mismo. Evidentemente no va a ser cuestión de días. Va a ser un poco más largo, pero no sé decir cuánto tiempo. Ojalá no sea mucho".

Entrada de Gonzalo: "Lo conocéis bien. Es un chico que en el área hace mucho daño, tiene mucho peligro. Si jugamos en largo, luchas y ser un poco mas directos. Sobre todo mucha ilusión, mucha entrega. Es un chico sensacional. Con total confianza de que lo va a hacer bien".

Qué Madrid esperar: "La forma mas fácil de perder es salir a empatar. La mentalidad tiene que ser de ir a por el partido. Jugamos en el Bernabéu un partido de Champions. Un grandísimo ambiente y no pensamos en otra cosa que no sea busca la portería del Benfica".

Apercibidos: "Hay que tener cuidado. Son tres jugadores muy importante para nosotros que lo están haciendo muy bien. Es el partido lo que te va a demandar cada situación. Ojalá sean capaces de salir del partido sin tarjetas, pero vamos a ver. Cada partido es una historia. Ojalá puedan ahorrársela".