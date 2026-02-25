Fran Fuentes 25 FEB 2026 - 12:33h.

Sus molestias en la rodilla no le permitirán estar en el trascendental duelo de Champions

El pique entre Vinicius y Mbappé porque el francés no quería entrar en el centro del rondo

Compartir







Todo apuntaba a que Kylian Mbappé no estaría disponible para el partido del Real Madrid frente al SL Benfica en la vuelta de dieciseisavos de final de la UEFA Champions League. Sus constantes problemas de rodilla, de los que no se termina de recuperar en condiciones, le han llevado a entrar y salir de las convocatorias en las últimas semanas y ser sustituido en el partido ante Osasuna. Ahora, el astro francés se ha quedado fuera de la lista de Álvaro Arbeloa para medirse al conjunto lisboeta, y todo se debe a una decisión conjunta entre el club y el jugador, que parará hasta estar plenamente recuperado, pensando también en el Mundial. Tampoco estarán, por cierto, ni Dani Ceballos ni Rodrygo Goes.

Así las cosas, según avanza el diario L'Équipe, se ha acordado que Kylian Mbappé sea baja hasta que se recupere de su lesión de rodilla. Lo esperado es que descanse durante, al menos, los próximos 10 días, aunque su regreso lo irá marcando su evolución. Por lo tanto, no jugará ni ante el Getafe el próximo lunes, ni ante el Celta de Vigo el día 7 de marzo. También sería duda para disputar, en caso de que el Real Madrid se clasifique, unos hipotéticos octavos de final de la UEFA Champions League, cuya ida tendrá lugar los días 10 y 11 de marzo.

La selección francesa se llevará a Kylian Mbappé de gira aunque no pueda jugar

Del mismo modo, el Real Madrid le recomendará a Kylian Mbappé que no acuda con la selección de Francia en el próximo parón de selecciones, entre el 23 y el 30 de marzo. El combinado francés tiene concertada una gira por Estados Unidos, donde se celebrará la Copa del Mundo y, según informa el citado medio francés, el delantero del Real Madrid viajará a dicha gira, esté o no en condiciones de jugar.

No en vano, entre entradas y salidas del once, forzar para jugar y no recuperarse bien, las molestias físicas no terminan de irse. De este modo, el diario francés explica que la conclusión a la que han llegado es que seguir forzando a Mbappé acabaría por perjudicar a todos: al Real Madrid, porque el jugador no está físicamente para ofrecer lo que venía ofreciendo y, en caso de agravarse la lesión, le perderían; y en el caso del jugador, evidentemente, por motivos de salud, pero también porque pondría en peligro su participación en el Mundial. En este sentido, el medio afirma que el jugador "considera su máxima prioridad" participar con la selección francesa en la próxima edición de la Copa del Mundo.

Así las cosas, se ha tomado la decisión de que el jugador pare para no poner en peligro los meses decisivos de competición en el Real Madrid, pero tampoco el Mundial para el jugador, ya que se ve con opciones de competir para ganarla y sabe que, con él, les bleus son firmes candidatos. Ya la ganaron en 2018 y fueron finalistas en 2022, cuando cayeron ante la Argentina de Leo Messi.