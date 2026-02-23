Kylian Mbappé dio motivos para ser sustituido ante Osasuna: el Big Data avala las críticas del madridismo

El '10' blanco no rindió en Pamplona como se espera del delantero del Real Madrid

Si dentro de la mala temporada del Real Madrid hay que salvar a un par de futbolistas, seguramente haya unanimidad en que esos dos serán Thibaut Courtois y Kylian Mbappé. El portero belga va a milagro por partido y el '10', por su parte, está cosechando unas cifras asombrosas a nivel goleador.

El acierto del francés ha sacado adelante muchos partidos durante este curso, pero eso no ha hecho que se libre de las críticas, que han llegado por la posición que ocupa en el terreno de juego y los movimientos, poco propios de un '9', que ejecuta.

Desde que aterrizase en el Santiago Bernabéu, el capitán de la selección francesa ha jugado siempre como delantero puro, sin ser esa su posición natural. Y pese a que es indudable que no le falta olfato goleador -lleva 38 goles en 33 partidos-, sí se ve que el área no es su hábitat natural.

El mal partido de Mbappé ante Osasuna como '9'

El partido ante Osasuna fue un claro reflejo del problema de Mbappé como delantero centro. Sus movimientos evidenciaron que no tiene los automatismos de ese puesto y han sido muchos los comentarios del madridismo atizándole, pues dio motivos suficientes para ser sustituido por Arbeloa en El Sadar.

Cayó demasiado a las bandas -mucho más a la izquierda que a la derecha-, se acercó en exceso al balón o a la base de la jugada y dejó huérfana el área en muchas ocasiones. Su partido no fue propio de un ariete del Real Madrid.

Por no hablar de datos puros. Tan solo tocó el balón en 4 ocasiones dentro del área de Osasuna. Y solo intentó 2 regates -y consiguió 1-. Esas cifras contrastan con las de Vini en estos 90 minutos: 14 toques en área rival más de 75% de efectividad en sus 13 intentos de regate.

Mbappé apenas pisó el área en un 8% de su partido, como se puede ver en el gráfico adjunto a continuación. Y como ese encuentro, muchos. Pero normalmente lo suple con goles de otras formas y colores.

La presencia de Mbappé 'echa' a Gonzalo, delantero puro, a la derecha

Su evidente jerarquía en el club trae consigo, además, otro problema: que Gonzalo, el '9' que tiene el equipo, no juega en su posición.

El canterano ha demostrado tener una gran fijación con la portería y el gol, pero si está Kylian en el campo, se cae a la banda derecha. Así pasó contra Osasuna y, una vez más, Gonzalo no 'mojó' estando al lado de Mbappé.

Los 11 goles que ha metido el '16' blanco ha sido sin el francés sobre el terreno de juego. No porque Mbappé le haga mal, sino porque Gonzalo ha podido jugar en su puesto, de delantero.