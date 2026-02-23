Miguel Casado 23 FEB 2026 - 11:12h.

Mourinho admite el desgaste tras el Real Madrid: “No ha sido fácil gestionarlo”

José Mourinho vuelve este miércoles al Santiago Bernabéu, aunque no podrá sentarse en el banquillo del Benfica para dirigir al equipo. La expulsión que sufrió en el partido de ida de los playoff de la Champions le priva al portugués de bajar al césped en Chamartín, pero seguro que su espíritu sí estará entre la plantilla lisboeta para intentar remontar la eliminatoria.

Como ya ocurrió en los dos partidos previos, uno de los temas principales que rodearán al encuentro será un posible nuevo cruce de caminos entre Mou y el Real Madrid. De ello ha hablado Luis Figo, exjugador portugués que conoce muy bien la casa blanca.

Lo hizo durante el programa ‘Figosofadas’ , de Betfair, donde repasó su trayectoria y los entrenadores con los que ha coincidido. No dudó al colocar a José Mourinho como uno de los mejores técnicos que ha tenido en su carrera, pues estuvo con él en tres etapas distintas: como traductor de Robson en el Sporting de Portugal, luego como segundo entrenador en el FC Barcelona y después como entrenador en el Inter en sus últimos años de carrera.

“A José le conozco desde hace muchos años, porque yo lo cogí con Bobby Robson como traductor en el Sporting, después lo tuve de traductor y segundo en el Barcelona, tanto con Robson como con Van Gaal. Por último, tuve la felicidad de encontrarlo en el Inter y me quedé un año más para trabajar con él”, reconocía.

Para Figo, el destino de Mourinho es evidente: dirigir algún día a Portugal. “Son muchas etapas con José y yo creo que está destinado, lógicamente, a que un día tenga la oportunidad de entrenar a la selección portuguesa”, añadió.

La vuelta de José Mourinho al Real Madrid

Pero antes, quién sabe, si se dará un nuevo episodio de Mou como técnico merengue. "Eso lo dirá el destino. Si sus caminos se cruzan, habrá que ver cómo funciona”, comentó Figo sin descartar que sea una opción encima de la mesa, pero sin profundizar.

Además, durante el formato, el ganador del Balón de Oro en el año 2000 confesó que le hubiese gustado estar a las órdenes de "Guardiola, Zidane, Raúl o Luis Enrique. Como jugadores y compañeros tuve la suerte de disfrutarles, pero me habría gustado conocerlos también como entrenadores”.

Y tiene claro que si él hubiese sido entrenador, le hubiese gustado coger pinceladas de nombres muy marcados.

“¿Yo como entrenador ideal? Quizá me habría gustado ser una mezcla de la metodología de Mourinho, el manejo de grupo de Scolari, la formación de Carlos Queiroz y la sabiduría de Del Bosque. Eso sería, para mí, el entrenador perfecto”, añade un Figo que aclara que “Del Bosque fue clave en mi llegada al Real Madrid. Por la situación que se dio y por todo lo que me ha enseñado”, comentó.