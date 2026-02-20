Raúl Varela y la larga lista de celebraciones y provocaciones de Mourinho como entrenador

Saray Calzada 20 FEB 2026 - 07:37h.

Raúl Varela ha hablado de las numerosas ocasiones que el comportamiento de Mourinho ha dejado mucho que desear

José Mourinho evita la rueda de prensa en la liga tras el incidente racista entre Prestianni y Vinicius

Las palabras de Mourinho sobre el incidente entre Prestianni y Vinicius están dando que hablar. Tachó al jugador del Real Madrid de provocar con su celebración tras el gol ante el Benfica y han sido muchos los que lo han atacado por justificar un presunto insulto racista por ese motivo. En ElDesmarque madrugada han hablado de ello y Raúl Varela ha asegurado que precisamente él no está para hablar de celebraciones y provocaciones porque ha dejado muchas en la historia del fútbol.

"Mourinho hizo una lista de los árbitros que presuntamente favorecían al Barça, pero tú puedes hacer una lista mucho más larga de las provocaciones de Mourinho. El día de los aspersores; el día que se subió a caballito de Callejón en Mestalla y fue ridículo; cómo celebró en la cara de Arbeloa los otros días el gol de Trubin; cuando tiró a Cani una botella; Tito Vilanova; Preciado en el parking del Molinón... si es que tiene mil", terminó diciendo el periodista.

Críticas a Mourinho en todo el mundo

Las críticas al entrenador portugués han venido de todo el mundo porque consideran que quizás él no es el más indicado para hablar de celebraciones como ha comentado Raúl Varela. En Inglaterra en donde ha entrenado varias veces han sido algunas voces autorizadas y medios de prestigio los que han cargado contra él.

"Mourinho siempre ha sido un personaje sin gracia cuyo valor para el entretenimiento siempre ha sido eclipsado por el tamaño de su ego, pero este intento de justificar el racismo y culpar a la víctima es cruzar un nuevo Rubicon. Espero que sea universalmente condenado por todos los implicados en el fútbol y se le dé una apropiada sanción. Probablemente nunca sabremos si Prestianni insultó a Vinícius de forma racista, pero siempre sabremos que Mourinho lo excusó y lo justificó", decía el diario británico The Times en una columna titulada: "José Mourinho ha tocado un nuevo fondo con las culpas a Vinícius".

En la misma línea va el portal deportivo The Athletic, uno de los más prestigiosos del mundo, que dedica una columna de opinión al técnico portugués. "Mourinho ha hecho algunas cosas feas durante su carrera, pero esta puede ser la peor de todas".