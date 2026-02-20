Pepe Jiménez Sevilla, 20 FEB 2026 - 13:04h.

Almeyda responde a la sanción: "Muchos querían 16 partidos; yo he pedido disculpas y también las sé aceptar"

Matías Almeyda protagonizó una extensa rueda de prensa

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, protagonizó una extensa rueda de prensa en la que, aunque arrancó sin querer hablar demasiado de la sanción, acabó dejando respuestas muy largas y reflexivas, centrándose en una en la que llegó a preguntar a los presentes.

Tras una serie de respuestas, muy extensas, en las que Almeyda repetía constantemente que aceptaba la decisión, se adentró en una importante reflexión.

"Hablo y me equivoco, pero de ahí a cosas que han dicho... he escuchado a exarbitros hablar con coherencia. He escuchado a gente que ha hablado, sin amistad conmigo, pero sí un lado humano y desde un lugar que vieron lo que pasó. ¿Qué reflexión hago? No me gusta verme así, creo que lograron lo que querían, que era sacarme de foco. ¿Ustedes se hubiesen ido?", decía mirando a los presentes.

Ante el silencio generalizado, Almeyda continuó diciendo que "si esto que sucedió en este partido, sucede en la plaza, ustedes que me conocen desde hace ocho meses, está el mismo árbitro y la misma situación. ¿Ustedes consideran que haría lo mismo? Yo hubiese actuado de la misma manera, porque fue preguntar con las manos atrás".

"Un hombre con las manos atrás es un hombre indefenso. Un hombre que toca y empuja, es el que busca. Yo me paré y pregunté. Yo siempre hubiese actuado igual. Considero que es injusto, querían 18.000 partidos", añadía antes de declarar su amor por el Sevilla. "No importa, hasta que la gente del club decida que debo estar, estaré con más ganas, porque le agarro más amor al club, más pasión a los que pagan la entrada. Desde ahora en adelante, no hablaré nunca con un árbitro, ni para bien, ni para mal. No considero que sea la manera, pero no puedo. Otros por ahí sí, pero yo no. Me pondré un cubrebocas".

Finalmente, el argentino destacó que sus jugadores le han dado hasta palabras "que me han llegado a emocionar" y pidió que "todo salga bien, porque este grupo se está dejando el alma por un club que, por el bien del fútbol español, debe ser grande".