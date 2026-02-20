Pepe Jiménez Sevilla, 20 FEB 2026 - 11:24h.

El sustituto de Matías Almeyda, made in Sevilla FC

Matías Almeyda, como de costumbre, 'calentó' con su ayudante

Todas las miradas están en Javi Martínez. El hasta ahora reservado segundo entrenador del Sevilla, será el encargado de dirigir al equipo desde el césped tras la durísima sanción recibida por Matías Almeyda y este viernes, antes de salir ante los medios de comunicación, el argentino aprovechó la mala mañana de su segundo para bromear con él.

Como de costumbre, el técnico argentino, tras dirigir la sesión de vídeo, saltó al césped con sus ayudantes y Javi Martínez, que sabe que vive días claves, salió muy cerquita de él. Entre los dos agarraron un balón para realizar algunos juegos previos al entreno, pero el exjugador del Sevilla Atlético no parecía demasiado acertado.

Matías Almeyda, con una sonrisa, bromeaba con él y le hacía algunos gestos, antes de ver como la llegada de Erik Lamela serviría como tercer nexo para las bromas. Tal era el buen ambiente, que el técnico intentó hasta tirarle un caño a su segundo, situación que se acompañaría de algunos comentarios y bromas.

Matías Almeyda atenderá a los medios a pesar de su sanción

Es importante señalar que, durante los próximos siete encuentros, Matías Almeyda, a pesar de su sanción, será el encargado de atender a los medios de comunicación tanto en la previa, como en el post de las diferentes citas.

Cabe recordar que el primer técnico sevillista solo está sancionado en términos deportivos, por lo que Javi Martínez limitará sus funciones a lo que ocurra durante los 90' (o más) que se vivan sobre el césped.