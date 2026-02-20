Posibles alineaciones del Getafe y del Sevilla en la jornada 25 de LALIGA EA Sports

Pepe Jiménez Sevilla, 20 FEB 2026 - 08:44h.

Otra vez, como de costumbre, encuentro crucial en El Coliseum. El Getafe recibe este domingo al Sevilla en un encuentro, como casi todos los que restan, clave para dos equipos que viven sumergidos en esta intensa pelea por la salvación.

Porque la cita en El Coliseum no tendrá a Matías Almeyda, nombre propio de la semana tras la dura sanción recibida, pero tendrá a dos equipos muy necesitados de oxígeno y una pelea que promete ser muy intensa en el centro del campo.

¿Qué alineación sacará el Getafe?

Para el encuentro, José Bordalás llega sin sancionados, pero con varios lesionados, conocidos ya, como Mario Martín, Kamara, Davinchi y Borja Mayoral, que parece precipitado que vuelva este fin de semana.

El técnico azulón quiere formar un equipo compacto e inteligente y parece que apostará por David Soria en portería; Duarte, Abqar y Romero en línea de tres por detrás de Femenia, Djené e Iglesias; Luis Milla y Arambarri como conectores y arriba, en punta, Luis Vázquez con Satriano.

¿Qué once pondrá el Sevilla?

En el otro lado, las noticias son, como casi siempre, negativas. Matías Almeyda, que cumple su primer encuentro de sanción, llega sin Juanlu Sánchez ni Joan Jordán por sanción, además de Rubén Vargas, Castrín, Oso y Marcao -como lo que queda de temporada- lesionados.

Con todo ello, parece que respetará su sistema habitual y colocará a Vlachodimos en meta; Carmona, Azpilicueta, Nianzou, Kike Salas y Suazo en banda; Gudelj, Agoumé y Sow en el centro; y arriba, en punta, Akor Adams con Maupay.

Existe la posibilidad de que jugadores como Mendy, Alexis Sánchez o incluso Isaac Romero sumen posibilidades de ser titulares, pero a falta de algunas horas aún para la disputa del encuentro es altamente complicado colocarles de inicio en la idea de Matías Almeyda.