Ha habido gente que ha echado en cara al Madrid que no se retirara del campo y Manu Carreño ha explicado la postura del club

José Mourinho evita la rueda de prensa en la liga tras el incidente racista entre Prestianni y Vinicius

El caso de Vinicius y Prestianni parece que solo acaba de empezar. Después de que el brasileño denunciara en el campo que el argentino le había dicho "mono" se ha desatado una oleada de reacciones. Algunas corrientes apuntan que en ese momento el equipo de Álvaro Arbeloa se debería de haber retirado del terreno de juego. Manu Carreño ha comentado en ElDesmarque madrugada cuál es la explicación de por qué el equipo blanco no hizo esto.

"El Real Madrid cierra filas y defiende a su jugador como lo ha hecho en público y en privado. Pero por otro lado piensan que lo mejor fue continuar el partido. Entre otras cosas porque si te vas de un partido y luego no se demuestra que hubo un insulto y no tiene una prueba que confirme lo que dijo Vinicius pues a lo mejor puede derivar en alguna sanción o meterse en algún lío deportivo. Cierre de filas total con Vinicius, pero por otro lado sienten que hicieron bien en seguir jugando el partido", dijo el periodista de ElDesmarque.

El Real Madrid aporta pruebas a la UEFA

El club blanco ya ha dejado clara cuál es su postura y lo que va a hacer. Emitió un comunicado en donde asegura que ha aportado las pruebas a la UEFA para que investiga el caso y reiteran su apoyo total al jugador.

"Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido. El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial".

"El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad".

De momento lo que ha hecho el Benfica es contraatacar y denunciar a Fede Valverde por una acción del uruguayo que quedó impune sobre el campo y piden sanciones para él por conducta violenta.