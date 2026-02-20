Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Iago Aspas revela una petición a Marco Garcés en su decisión de seguir en el Celta: "Para qué mentir"

Iago Aspas en el Sánchez-Pizjuán
Iago Aspas en el Sánchez-Pizjuán. EFE
VigoEl viernes arranca en Vigo con la resaca del triunfo europeo ante el PAOK. Aunque el Celta dejó vivo a su rival, los pupilos de Claudio Giráldez dieron un paso adelante en esta UEFA Europa League asaltando un estadio nada sencillo. Y lo hizo con Iago Aspas a la cabeza, quien sigue goleando en el viejo continente y aumentando su leyenda. En una noche feliz, el capitán volvió a abordar la gran pregunta.

Al término del encuentro, y ya en el hotel, Aspas atendió al micrófono de El Partidazo de COPE. Allí, el Mago de Moaña valoró el triunfo con una pequeña espina: "La sensación que tiene casi toda la expedición. Creo que hemos podido sentenciar la eliminatoria hoy con ese 0-3 y un minuto después hemos pasado al 1-2 que aún los deja con vida. Pero bueno, tendremos que rematarlo en Balaídos y otra noche europea preciosa".

Una gran noche europea para una afición que aún recuerda la de Old Trafford. Y cómo no, también Iago Aspas: "La última vez tuvimos un final amargo (Old Trafford), pero bueno, estamos con ilusiones renovadas, ha pasado mucho tiempo y sigo yo solo aquí. Muy contentos, el que aporta desde el primero hasta el 28 que sale al terreno de juego. Creo que hemos dejado huella aquí".

Iago Aspas celebra su gol ante el PAOK
Iago Aspas celebra su gol ante el PAOK. Celta
Iago Aspas y una petición en su decisión en el Celta

A sus 38 años, el atacante olívico está viviendo una temporada con menos protagonismo del que acostumbre. No obstante, el capitán del Celta está encantado con su rol: "Me estoy encontrando bastante bien aprovechando las oportunidades que me da el míster. Cuando son diez minutos, diez minutos; cuando es media hora, media hora; cuando tenga de ser de titular, pues de titular. Estoy muy contento, siempre digo que donde disfruto es dentro del terreno de juego y si tengo que estar fuera, pues ayudando a mis compañeros".

Y fue entonces cuando Iago respondió a la gran pregunta: ¿Seguirá un año más jugando al fútbol? El delantero volvió a dejar abierta la puerta a cualquier decisión, pero esta vez desveló una petición a Marco Garcés en este asunto: "La verdad que no lo tengo claro, para qué mentirte. Si es cierto que hablé con Marcos Garcés hace un mes, mes y medio, y le aplacé a que me diera un poco de tiempo que me iba a pensar la situación. La verdad que ahora me estoy encontrando bien como se ha visto hoy, pero bueno, ya hablaremos más adelante. Tanto sí o para no, lo hablaré con él, me tomaré un café con él y tan amigos. Está cincuenta sí, cincuenta no. No sé qué va a pasar de aquí a un mes".

