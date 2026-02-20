Iago Aspas revela una petición a Marco Garcés en su decisión de seguir en el Celta: "Para qué mentir"
El capitán celeste volvió a abordar la gran pregunta
VigoEl viernes arranca en Vigo con la resaca del triunfo europeo ante el PAOK. Aunque el Celta dejó vivo a su rival, los pupilos de Claudio Giráldez dieron un paso adelante en esta UEFA Europa League asaltando un estadio nada sencillo. Y lo hizo con Iago Aspas a la cabeza, quien sigue goleando en el viejo continente y aumentando su leyenda. En una noche feliz, el capitán volvió a abordar la gran pregunta.
Al término del encuentro, y ya en el hotel, Aspas atendió al micrófono de El Partidazo de COPE. Allí, el Mago de Moaña valoró el triunfo con una pequeña espina: "La sensación que tiene casi toda la expedición. Creo que hemos podido sentenciar la eliminatoria hoy con ese 0-3 y un minuto después hemos pasado al 1-2 que aún los deja con vida. Pero bueno, tendremos que rematarlo en Balaídos y otra noche europea preciosa".
Una gran noche europea para una afición que aún recuerda la de Old Trafford. Y cómo no, también Iago Aspas: "La última vez tuvimos un final amargo (Old Trafford), pero bueno, estamos con ilusiones renovadas, ha pasado mucho tiempo y sigo yo solo aquí. Muy contentos, el que aporta desde el primero hasta el 28 que sale al terreno de juego. Creo que hemos dejado huella aquí".
Iago Aspas y una petición en su decisión en el Celta
A sus 38 años, el atacante olívico está viviendo una temporada con menos protagonismo del que acostumbre. No obstante, el capitán del Celta está encantado con su rol: "Me estoy encontrando bastante bien aprovechando las oportunidades que me da el míster. Cuando son diez minutos, diez minutos; cuando es media hora, media hora; cuando tenga de ser de titular, pues de titular. Estoy muy contento, siempre digo que donde disfruto es dentro del terreno de juego y si tengo que estar fuera, pues ayudando a mis compañeros".
Y fue entonces cuando Iago respondió a la gran pregunta: ¿Seguirá un año más jugando al fútbol? El delantero volvió a dejar abierta la puerta a cualquier decisión, pero esta vez desveló una petición a Marco Garcés en este asunto: "La verdad que no lo tengo claro, para qué mentirte. Si es cierto que hablé con Marcos Garcés hace un mes, mes y medio, y le aplacé a que me diera un poco de tiempo que me iba a pensar la situación. La verdad que ahora me estoy encontrando bien como se ha visto hoy, pero bueno, ya hablaremos más adelante. Tanto sí o para no, lo hablaré con él, me tomaré un café con él y tan amigos. Está cincuenta sí, cincuenta no. No sé qué va a pasar de aquí a un mes".