Iago Aspas lamenta no haber matado al PAOK Salónica: "Hemos pasado del 0-3 al 1-2"

El partido pasó del 0-3 al 1-2 en la acción posterior

El Celta de Vigo se trajo un resultado muy positivo de su visita al PAOK, un equipo que, en su feudo, acumulaba más de un año sin perder un partido. Los de Claudio Giráldez vencieron 1-2, una ventaja que pudo ser mayor de no ser por las jugadas polémicas que se desarrollaron en el segundo tiempo y que afectaron a los celestes.

Con 0-2 en el marcador, Jutglá anotó el tercero para su equipo, un resultado que ponía la eliminatoria en bandeja al Celta de cara al duelo de vuelta en Balaídos. Sin embargo, el colegiado anuló tanto a instancias del VAR por posición antirreglamentaria. Las imágenes no dejan demasiado claro que Jutglá estuviese en fuera de juego.

Casi en la siguiente jugada llegó la otra acción polémica de la tarde en Salónica y que permitió al equipo local meterse en el partido y en la eliminatoria.

Dudas en el gol del PAOK

Un balón largo colgado al área lo enganchó sin dejarla caer un jugador local y el golpeo pilló por sorpresa al portero del Celta, que no pudo hacer nada para impedir el tanto. La acción fue revisada y en la primera repetición parecía que el colegiado terminaría señalando fuera de juego. Sin embargo, el tanto subió al marcador para sorpresa de los vigueses.

El 1-2 deja tintes positivos en el Celta por vencer en un feudo casi inexpugnable y por partir con ventaja en la eliminatoria de cara al partido de vuelta. Sin embargo, deja la sensación agridulce de que el resultado pudo haber sido mayor.

"Hemos jugado muy bien, hemos salido de esa presión antes de habernos puesto 0-1, con mi gol tuvimos dos ocasiones claras. Nos queda la pena de que hemos pasado del 0-3 al 1-2 que deja la eliminatoria abierta y se la tendrán que jugar en Vigo", comentó Aspas tras el partido.