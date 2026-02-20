Saray Calzada 20 FEB 2026 - 08:50h.

Nuno Luz, periodista portugués, ha hablado sobre la complicada presencia de Prestianni en el Bernabéu

El caso entre Vinicius y Prestianni no ha hecho nada más que empezar. Ahora está en fase de investigación y el Real Madrid ya ha anunciado que ha aportado a la UEFA una serie de pruebas sobre lo que sucedió en el estadio de Da Luz. Alrededor de esté caso está el hecho de que de nuevo los dos equipos se tienen que enfrentar en la vuelta de los playoffs de la Champions League y en el Santiago Bernabéu. La imagen de los dos jugadores será la más buscada en todo el mundo, pero quizás se da la posibilidad de que no se crucen las caras. En ElDesmarque madrugada han hablado con Nuno Luz, periodista portugués, y ha hablado sobre la posibilidad de que el futbolista argentino no esté en la capital.

"El representante del jugador ha dicho hoy a un compañero de la radio que es muy difícil para él porque tiene a todo el mundo en contra. Le ha dicho varias veces a su representante que nunca ha dicho nada de racismo. Es una decisión del jugador, de Mourinho y del club si el jugador viaja a Madrid. Si lo hace cómo es la parte psicológica de todo esto y puede haber un conflicto. Cuando vaya a sonar el himno de la Champions todos los jugadores van a pasar y se van a saludar. ¿Cómo será ese momento? El partido tiene morbo con esto. Mourinho tendrá que ver si el jugador está psicológicamente preparado", comentó el periodista.

PUEDE INTERESARTE El Benfica denuncia a Fede Valverde ante la UEFA por su puñetazo sobre Dahl como conducta violenta

El Benfica en todo momento ha defendido a su jugador y le creen cuando este asegura que no dijo eso a Vinicius. El club luso publicó unas imágenes que aseguran que vendrían a demostrar que Mbappé o el brasileño no podrían haber escuchado eso porque estaban lejos del argentino, pero en otras tomas que se ha visto de la acción se ven cómo sí que están relativamente cerca. El Madrid de momento ha aportado pruebas y el equipo portugués lo que ha hecho es denunciar ante la UEFA una acción de Valverde en la que aseguran que el uruguayo cometió una agresión y quedó impune.

En este sentido también ha dicho que el Benfica está preparando su defensa ante el UEFA también con imágenes. Que el Madrid se apoyará en testigos como Mbappé, pero que el club luso llevará a los suyo para defender la versión de Prestianni.